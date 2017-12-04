Işın Karaca’nın 'Bize de Bu Yakışır' şarkısına aile boyu klip

HT Magazin’de yer alan habere göre, Mustafa Özen imzalı klipte ünlü şarkıcıya ailesi eşlik etti.

Eşi Tuğrul Odabaş haricinde kızı Mia, annesi, anneannesi, dedesi, iki erkek kardeşi, yeğeni ve kardeşinin eşinin de rol aldığı klibin çekimleri renkli görüntülere sahne oldu.



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