İzmir Ticaret Borsası mayıs ayı toplantısı Balıkesir’den yeni atanan İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Zekeriyya Erduşmuş ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Seçim atmosferine igirdiğimiz bu dönemde ekonomide dikkatli ama pozitif olmalıyız. Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı son dönemde önemli boyutlara ulaştı. Kurlardaki artışın yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nedenleri var. Bu yükseliş ile Türk lirası son iki yılda her yıl ortalama yüzde 30 civarında değer kaybetti. Önümüzdeki süreçte kur artışının etkisini hemen her alanda hissediyor olacağız. Özellikle döviz yükümlülükleri bakımından pozisyon açığı olan firmalarımızın süreçten olumsuz etkilenme ihtimali yüksek” dedi.

DİKKAT GEREKLİ

HT Egeli'de yer alan habere göre Kestelli, “Döviz kuru artışlarından tarım sektörü de etkilenecek. Özellikle ithal edilen tarımsal ürünlerdeki fiyat artışı nedeniyle yurt içi fiyatlarda da bir miktar artış bekleyebiliriz. Tarımın en önemli girdilerinden olan gübre, ilaç, akaryakıt gibi ürünlerde dışa bağımlı durumdayız. Bu nedenle, özellikle yeni sezondaki planlamalarımız için bu gelişmeleri göz ardı etmemeliyiz” dedi.

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