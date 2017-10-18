Isıtılmış sigara torba tasarıdan çıkarılıyor!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dumansız sigara olarak bilinen ısıtılmış tütün ürünlerine Türkiye’de satış ve üretim izni veren düzenlemeden vazgeçildiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre; Maliye Bakanı Naci Ağbal, torba tasarıyla kaldırdıkları sigara üretimindeki açık artırma usulünün kalacağını, üreticiler bakımından hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili düzenlemeleri tasarıdan çıkaracaklarını, özel aroması olan, geleneksel yöntemle üretim yapan tütün üreticilerinin kooperatif kurmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "Torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmeleri sürüyor.

Tasarının tütünle ilgili maddelerinin görüşmesi sırasında Ağbal, bu maddeler ve verilecek önergeler üzerinde açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, sözlerine şöyle devam etti: "Tasarıda ısıtılmış tütünle ilgili (buna bazıları elektrikli sigara diyor) olarak da bunun özel cihazı var, cihazla beraber satılmasına imkan verecek düzenleme de var. Bu yeni ürünün de Türkiye'de satışa konu edilmemesi, üretilmemesi konusunda değerlendirmemiz oldu. Önergemiz olacak, ısıtılmış tütüne bağlı düzenlemiyi de tasarıdan çıkaracağız."

Peki, ABD ve İngiltere'de kullanılmakta olan ısıtılmış tütün ürünleri, klasik türün ürünlerine göre daha az zararlı mı? Isıtılmış tütün ürünleri, Türkiye'de kullanılmaya başlansaydı bizi ne gibi tehlikeler beklerdi? Yeni tütün mamülleri yeni hastalıklara zemin hazırlıyor mu? Merak edilen bu soruları Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç'a sorduk.

"BU ÜRÜNLER ÖLÜMLE VE HASTALIKLA ÖZDEŞLEŞMİŞ"

Prof. Dr. Oğuz Kılınç, sigara gibi klasik tütün ürünlerinin sağlığa zararları şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kanıtlandığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: "Artık toplumda da bu ürünler ölümle, hastalıkla özdeşleşmiş ve bu ürünlerle ilgili olumsuz görüşler kitlelerde oluşmaya başlamıştır. Tütün endüstrisi geleceğe dair pazar kaybını farketmiş ve elektronik sigara ya da ısıtılarak kullanılan tütün mamüllerini kullanıcılara önermeye başlamıştır. Bu ürünlerin toplumda kabulünü sağlamak için de sigara ve klasik tütün mamüllerine göre daha az zararlı olduğu algısını yaratmaya çalışmaktadır. Bu savına destek olmak içinde "bilim insanlarını" kullanmaktadır. Bu taktiği geçmişte sigara için de kullanmıştır daha az zararlı olduğu iddia edilen ve tamamen yalan olduğu ortaya çıkan light sigara, filtreli sigara vb. gibi yöntemler şimdi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri için kullanılmaktadır. 1950'li yıllarda da doktorlara sigara reklamı yaptırılmıştır.

"ISITILMIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİ SİGARANIN İÇİNDEKİ TÜM ZARARLI MADDELERİ BİREBİR İÇERİYOR"

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri, sigaranın içindeki tüm zararlı maddeleri birebir içermektedir ve miktarları klasik sigaralara göre daha az olmakla birlikte klasik sigaranın oluşturduğu tüm zararları oluşturmak için yeterlidir. Bu bilgiyi destekleyen birçok çalışma mevcuttur. Sigara ve tütün mamüllerini zehir olarak tanımlarsak bir zehirin çaresi başka bir zehir olamaz sigaradan kurtulmanın bilimselliği kanıtlanmış etkili yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerle sigaradan kurtulmak mümkündür.

Türkiye, "Tütünsüz hava sahası" projesiyle tütün ve tütün ürünlerine karşı çıkmıştır. Hatta Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tebrik edilmiştir. Ancak dumansız sigaraya izin çıkması, yıllarca katedilen yolun başına döneceğimiz anlamına gelmez miydi?

Kesinlikle evet, çünkü eroin, kokain kadar güçlü bağımlılık yapan bir madde olan nikotinin vücuda girişini sağlayan ürün çeşidi ne kadar artarsa bağımlı sayısı da o kadar artacaktır. Ürün çeşidinin yüzde 10 artması bağımlı sayısını yüzde 4 artıracaktır. Nasıl ki eroin kokainin ticari bir meta olması yasaktır. Nikotin üreten tütün ya da benzeri maddelerin de yasak olması ve üretimlerinin bir plan çerçevesinde ortadan kaldırılması, ruhsatlandırılmasının engellenmesi ve varolan ruhsatların iptali hedef olarak seçilmelidir.

İngiltere ve ABD'de yeni dumansız sigaralar kullanılıyor, değil mi?

Evet, diğer hedef ülke Japonya’dır.

"GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ ZARARLAR OLUŞTURACAKTIR"

İster elektronik olsun ister dumansız sigara olsun, bundan zarar görenler yine vatandaş... Şu an ülkemizde yasak olan ve zararları her fırsatta vurgulanan elektronik sigaralar bile bir kısım insan tarafından savunulurken, dumansız sigaralar piyasaya sürüldüğünde bizi daha büyük sorunlar bekliyor olmaz mıydı?

Bu soru sorunu doğru yerden görmenin işaretidir. Teşekkürler bu soru için; Aynen söylediğiniz gibi çok güçlü bağımlılık yapıcı nikotini içeren hangi ürün olursa olsun ister sigara, ister elektronik sigara, ister ısıtılarak kullanılan tütün ürünleri insan sağlığı açısından telafisi mümkün olmayan ve geri dönüşümsüz zararlar oluşturacaktır. Oluşan sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi için harcanacak sağlık bütçesi, bu zehirlerin satımından elde edilen vergi gelirlerinin onlarca katına mal olacaktır.

Bu tip sigaraların kullanılmasıyla Türkiye'yi ilerleyen yıllarda nasıl bir hastalık tablosu bekliyor?

Sigara ve benzerlerinin oluşturduğu sorunlara ek olarak elektronik sigara ve dumansız sigaralar gibi yeni nikotin zerk yöntemlerinin oluşturduğu ve "çağın hastalığı" diye tanımlanacak yeni ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla maalesef tanışacağız. Bunlardan biri pop-corn hastalığı, akciğer dokusunu adete mısır patlağına dönüştürüp akciğeri devre dışı bırakan tedavisi mümkün olmayan bir durum, buna benzer onlarca yeni hastalığı görmeye başlamamız büyük olasılık.

"ÖMRÜ ERKEKLERDE 28 YIL KADINLARDA 23 YIL KISALTIYOR"

Sigara içen ve içmeyen kişileri kıyaslamak gerekirse, sigara içen kişilerde hangi riskler artıyor?

Nikotin salan ve vücuda zerk eden her türlü ürün klasik tütün ürünleri, ısıtılmış tütün ürünleri, elektronik sigara gelecekte sunulacak başka çeşitler saç telinden ayak tırnağına kadar her hücre ve dokuya zarar verir ve bu zararlar organlarımızda telafisi mümkün olmayan öldürücü ve sakat bırakıcı hastalıklarla ömrü erkeklerde 28 yıl kadınlarda 23 yıl kısaltır. Bu zararları yok eden, ortadan kaldıran bırakmak dışında bir yöntem yoktur."