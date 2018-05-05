Marmara Denizi’nin bir önemli kirleticisi daha, biyolojik arıtma tesisi ile ortadan kaldırılacak. İstanbul’un ilk arıtma tesisi olan Yenikapı Atıksu Ön Arıtma Tesisi, biyolojik arıtmaya dönüştürülecek. İSKİ’nin 2016 yılında açtığı ihale 2 yıl sonra sonuçlandı. 1 İtalyan ve 2 Türk firmasının oluşturduğu ortaklık, Yenikapı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımını 255 milyon 900 bin TL’ye üstlendi. Tesisin Nisan 2021’de tamamlanması planlandı.

TÜRK-İTALYAN ORTAKLIĞI

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İSKİ’nin 13 Ekim 2016 tarihinde düzenlediği “Yenikapı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” ihalesi, yaklaşık 2 yıl sonra sonuçlandı. 1988 yılında yapılan Yenikapı’daki atıksu ön arıtma tesisini biyolojik arıtmaya çevirecek olan ihalenin önceki gün açıklanan sonucuna göre, yapım işini İtalyan Fisia Italimpianti S.P.A + Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. + Alke İnşaat San. ve Tic. A.Ş. iş ortaklığı kazandı. Türk-İtalyan ortaklığı, tesisin yapımını 255 milyon 900 bin TL’ye üstlendi. Şartnameye göre tesis, 10 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

Yenikapı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin ÇED raporu, Aralık 2015 tarihinde hazırlanmıştı. Söz konusu rapora göre biyolojik arıtma tesisi, Yenikapı’daki gösteri alanının altına yapılacak. Toplam 950 bin metrekare olan gösteri alanının 330 bin metrekaresi, 10 metre derinliğinde kazılarak biyolojik tesis için kullanılacak. Yenikapı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin günlük kapasitesi 450 bin metreküp olacak. Yapımı devam eden ve 2020’de tamamlanacak Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin günlük arıtma kapasitesi ise 600 bin metreküp. “Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” nın 7 Temmuz 2017’de yapılan ihalesi ise henüz sonuçlanmadı.

KADIKÖY SAHİLİNDEKİ BİYOLOJİK TESİS İPTAL

İSKİ, Marmara Denizi’nin önemli bir başka kirleticisi olan, Kadıköy sahilindeki atıksu ön arıtma tesisini biyolojik arıtmaya çevirmek için 26 Nisan 2018 tarihli bir ihale düzenlemişti. Ancak ihale tarihinden bir gün önce yapılan duyuruda ihalenin iptal edildiği açıklandı. İptal nedeninde “İlan, teknik ve idari şartnamenin dışında ihale dokümanlarında eksikliğin fark edilmesi” şeklinde açıklama yer aldı. Kadıköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için yeni bir ihale düzenlenmesi bekleniyor.

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