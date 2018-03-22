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"Ben ve okul arkadaşlarım büyük litrelik su şişeleri alır, içlerine limon, kırmızı biber koyar ve gün boyu onu içerdik" diyen Lawrence sözlerini şöyle sürdürdü: "Dergilere bakardım ve oralarda yazılan 'bir haftada 10 kilo verin' gibi haberleri okurdum. Gördüğüm diyetleri uygulamaya çalışırdım."