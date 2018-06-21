Uzunkaya, toplantı ve ziyaret için geldiği Mersin'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) işsizlikle ilgili her rakam açıkladığında, işsizlik rakamlarının düştüğünü, istihdam oranlarının da arttığının görüldüğünü söyledi.
Türkiye'de 28,5 milyona varan bir istihdam olduğunu ve iş gücüne katılım oranlarının da 32 milyonlara dayandığını vurgulayan Uzunkaya, "Bu yönüyle baktığımız zaman Türkiye son 15 yılda dünyanın hiçbir ülkesiyle mukayese edilmeyecek düzeyde işsizlikle mücadelede ve istihdamı artırmada büyük bir başarıyı ortaya koydu." dedi.
Kadınların iş gücüne katılmalarının önemine işaret eden Uzunkaya, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının son 10 yılda 10,4 puan arttığını, bunun dünyada eşi benzeri görülmeyen bir başarının öncüsü olduğunu dile getirdi.
Uzunkaya, gençlerin iş gücüne katılım oranlarının yüzde 7 olduğunu belirterek, "10 yılda 7,5 milyonluk bir istihdam gerçekleştirdik. Bu istihdamın 3,5 milyonu kadın. Bu çok önemli bir başarı. Bu başarı milletçe, devletin tüm kademesiyle meslek kuruluşlarımızla bir seferberliğin neticesidir. Tüm dünyanın gıptayla izlediği bir Türkiye başarısı var. " diye konuştu.
"DAHA BÜYÜK BİR İSTİHDAM KARARLILIĞI İÇİNDEYİZ"
Uzunkaya, geçen yıl istihdam seferberliğinin başlatıldığını anımsatarak, 1,5 milyon hedef konulduğunu ve bu hedefe ulaşıldığını vurguladı.
Bu yıl ki hedeflerinin çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Uzunkaya, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl aralık ayında tüm çevrelere, paydaşlara 2017'deki başarıları nedeniyle teşekkürlerini, şükranlarını ve ödüllerini takdim ederken 2018'e dair bu milletin büyük hedeflerini ortaya koydu. O hedef de artı 2 istihdamdı. Yani daha büyük bir istihdam kararlılığı içindeyiz. İŞKUR olarak biz 1 milyon 250 bin kişilik bir istihdam hedefini genel müdürlük olarak tüm illerimize paylaştırdık. Ama rastgele bir paylaştırma değil. Bunun içinde kadın, genç, uzun süre işsizin, üniversite mezunu, engelli gibi her bir gruba dair hedeflerimizi net bir şekilde illerimize bölüştürdük. Bu hedeflere ulaşmak için iş gücü piyasasının beklediği nitelikli elemanı yetiştirmek adına da programlarımızı çeşitlendirdik."
"'VASIFLI, NİTELİKLİ ELEMAN BULAMIYORUZ' SERZENİŞLERİ VAR"
İŞKUR olarak dünyanın en büyük iş gücü piyasası araştırmalarını yaptıklarını anlatan Uzunkaya, yüz yüze 90 bin iş yeriyle Türkiye çapında araştırmalar yaptıklarını, sadece o yılın değil bir sonraki yılların da beklentilerini tespit ettiklerini söyledi.
İş gücü piyasasında bir tarafta iş arayan diğer tarafta da işçi arayan bir kesimin olduğuna dikkati çeken Uzunkaya, şunları kaydetti:
"Bizim iş verenle yaptığımız görüşmelerde bu sorunun doğruluğu ortada. İş gücü piyasasında bir tarafta iş arayanlar, diğer tarafta da işçi arayan bir kesim var. 'Bunca yatırım yaptık. Vasıflı, nitelikli elaman bulamıyoruz. Nitelikten de vazgeçtik elman bulamıyoruz diye serzenişlere şahit oluyoruz. Bunun gerekçelerini de araştırmak lazım. Kardeşlerimiz 'İşte bize verilen ücret ne ki çalışalım'. noktasından bakıyor. Biz de bu arkadaşlarımıza açıkça söylüyoruz. Biz bir taraftan aldığımız maaşın yetersizliğinden dem vururken bazen niteliklerimizin yetersizliği nedeniyle iş verenlerimiz mevcut alınan maaşların bile karşılığını veremediğinden yakınabiliyor. O zaman asıl üzerinde durulması gereken iş, öncelikle işimizi, mesleğimizi, çalıştığımız işe dair nitelikleri kazanmak, iş yeri için aranan ve kaybedilmemesi gereken bir eleman olmak. Bizim niteliklerimiz iş yerine katacağımız değerler arttıkça elbetteki ücretlerimiz de artacaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.