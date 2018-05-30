İŞKUR, gençlerin önünü açmak için yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile geliştirdikleri ortak proje ile gençlere 10 bin lira kupon yardımı yapılacak. Yapılacak bu yeni yardımının amacı, nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve işsiz vatandaşa nitelikli iş imkanları sunmak. Söz konusu proje ile geleceğin meslekleri olarak görülen bölümlerde çalışmak isteyen gençler artık hayallerini gerçekleştirebilecek. Bu yüzden gerekli eğitimlerin alınabilmesi için devlet gençlere 10 bin lira yardım sağlayacak. Bu sayede gençlerin önü açılarak nitelikli işlerde istihdam edilmeleri sağlanmış olacak.
10 BİN LİRA KUPON YARDIMI NEDİR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı kurumları aracılığı ile ortak yürütülecek olan bu proje sayesinde gençlere 10 bin TL'lik kupon yardımı verecek. Kupon yardımı ile gençler İŞKUR'dan alamadığı kursları farklı kurslarda alabilecekler. Bu sayede gençler alacakları 10 bin TL kupon yardımını eğitim kurslarında kullanabilecektir.
KUPON SİSTEMİ NASIL OLACAK?
- Bu proje kapsamında mesleki eğitim almamış ve iş bulamayan gençlerin istihdama katılması sağlanacak.
- Uygulama İŞKUR tarafından yürütülecek.
- Gençlere, başta bilişim sektörü olmak üzere geleceğin mesleklerini öğrenmek için eğitim verilecek.
- Eğitimleri özel kurumlar verecek ve eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek.
- Yeni modelle işverenlerin talep ettiği nitelikli işgücü yaratılacak.
- Eğitim görecek gençlere devlet 10 bin liralık kupon verecek.
- Gençler bu kuponları eğitim kurumlarında kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri şartlarda eğitim alabilecek.
- Eğitim görenlere cep harçlığı da verilecek.
- Eğitim sonrası gençler işe yerleştirilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gençlere 10 bin lira kupon ücreti verileceğini belirtti. Söz konusu duyuruya göre gençler aldıkları 10 bin liralık ücreti kendilerini geliştirmek istedikleri alanlardaki kurslara katılıp harcayabilirler. Yani farklı kurslar açılacak ve gençler alacağı bu kupon ücretini istediği kurslara katılım sağlayarak eğitim masrafları için kullanabilecekler. Kursların ortalama 8 ay civarı sürmesi beklenmekte ve kurslara katılım sağlayacak gençler iş garantili olarak özel sektör firmalarına yerleşebilecektir. Söz konusu ücret için çalışma Temmuz ayı itibari ile başlayacak. Bakanın konu ile ilgili konuşması şu şekilde:
"Gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili, 10 bin liraya kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarının yolunu açacağız inşallah Temmuz ayından itibaren.’’
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