Kadın istihdamına yönelik çalışmalara ağırlık verildiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni projelerin gündemde olduğunu söyledi. Kadınlara yönelik yapılacak olan geri ödemesiz 400 liralık yardım için ise çalışmalar başladı. Peki bu 400 lira tutarındaki yardımdan kim, nasıl yararlanacak? Ödeme ne zaman yapılacak?

400 LİRALIK YARDIM İÇİN ŞARTLAR NELERDİR? ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Kadınlara yönelik destek uygulamasıyla ilgili konuşan Çalışma Bakanı, 2-5 yaş aralığında çocuk sahibi olan kadınların İŞKUR İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kurs ve programlarına katılmaları durumunda şu an verilen hali hazırdaki cep harçlığının yanı sıra 400 TL fazladan ödeme alacaklarını, bu şekilde kadın istihdamında artış sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ödemenin tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

KADINLARA 400 LİRA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ

Kadınlara seslenen Sarıeroğlu, kendi bakanlığına bağlı İŞKUR'da çeşitli kursların bulunduğunu, bunlara kadınların katılımının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ancak bu rakamın daha da artması gerektiğini söyledi.

Kadınların İŞKUR faaliyetlerinden faydalanmasını istediklerinin altını çizen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için de buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa, bu nedenle gelemiyorsanız, 2-5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz."