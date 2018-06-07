Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadın istihdamında büyük bir aşama kaydedildiğini, ilerleyen dönemlerde kadınların iş hayatına katılımı için yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Kadınlara yönelik destek uygulamasıyla ilgili de konuşan Çalışma Bakanı, 2-5 yaş aralığında çocuk sahibi olan kadınların İŞKUR İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kurs ve programlarına katılmaları durumunda şu an verilen hali hazırdaki cep harçlığının yanı sıra 400 TL fazladan ödeme alacaklarını, bu şekilde kadın istihdamında artış sağlamayı hedeflediklerini söyledi.