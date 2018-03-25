Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için geldiği Erzincan'da iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Sarıeroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İstihdam konusundaki çalışmalara işaret eden Sarıeroğlu, "Artı iki istihdam hedefimizle bu sene yine milli istihdam seferberliği yolunda yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Başbakanımızla birlikte yeni önemli açıklamalarımız da olacak." dedi.
AA'nın haberine göre Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Afrin gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina'yı evinde ziyaret etti. Ardından Erzincan Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kongre sürecinin coşkulu geçtiğini belirtti.
"Başka partilere baktığımız zaman sandalyeler havalarda uçuşuyor." diyen Sarıeroğlu, AK Parti kongrelerinde hiçbir olumsuzluğun bulunmadığına işaret etti.
Sarıeroğlu, 2019 seçimlerinin üç sandıktan ibaret olmadığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu çok tarihi bir dönem, bakın 15 yıldır ne kadar mücadele ettik. Hem milletimize hizmet ettik bir yanda da algılarla, operasyonlarla mücadelemizi sürdürdük. Milletin söz sahibi olmasından, millet iradesinin her şeyin üzerinde olmasından hala rahatsız olanlar var. Vesayet odaklarıyla mücadelemiz 15 yıldır sürüyor, biliyorsunuz ama bir yerde de pusuda bekleyenler var. Bunu da biliyoruz. İnşallah o pusuda bekleyenlere fırsat vermemenin tarihi olacak 2019 seçimleri."
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in teröristlerden tamamen temizlendiğini anımsatan Sarıeroğlu, "Afrin'in yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çalışmalarımızı yapacağız. Oraları temizleyeceğiz ve Suriyeli kardeşlerimizin tekrar Afrin'deki evlerine, yurtlarına, yuvalarına dönmelerinin imkanlarını sağlayacağız." diye konuştu.
Bundan sonra da tek bir terörist kalmayıncaya kadar Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlı şekilde devam edeceğinin altını çizen Bakan Sarıeroğlu, şunları dile getirdi:
"Bu konuda Türkiye'ye hiç kimse istikamet göstermeye kalkmasın. Türkiye artık istikamet gösterilecek bir ülke değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Başbakanımızın önderliğinde hep birlikte dimdik ayaktayız. Ülkemize yönelik en ufak bir tehdit olduğu zaman nasıl 15 Temmuz'da ölümü korkutarak, canımızı ortaya koyarak vatan, millet, bayrak aşkıyla kahramanlık destanı yazdıysak, nasıl tehdit olursa bayrağımıza, sınırlarımıza, vatanımıza, milletimize yine ecdadımızdan miras o ruhla ayağa kalkar, gereğini de yerine getiririz."
Sarıeroğlu, Türkiye olarak reformları devam ettirdiklerini, birinci gündem maddelerinin işsizlik olduğunu vurgulayarak, işsizlik oranlarının azaltılması, yatırım oranlarının iyileştirilmesi konusunda yeni adımlar attıklarını aktardı.
Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Sarıeroğlu, "Muhalefet anca konuşuyor. Sadece algılarla, yanlış bilgilerle, eksik bilgilerle ve maalesef bazen yalan bilgilerle milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Yine milletimizi tanımıyorlar. Neyin ne olduğunu milletimiz çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.
KADINLARA 400 LİRA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ
Kadınlara seslenen Sarıeroğlu, kendi bakanlığına bağlı İŞKUR'da çeşitli kursların bulunduğunu, bunlara kadınların katılımının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ancak bu rakamın daha da artması gerektiğini söyledi.
Kadınların İŞKUR faaliyetlerinden faydalanmasını istediklerinin altını çizen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:
"Bunun için de buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa, bu nedenle gelemiyorsanız, 2-5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz."
Kongreye, AK Parti milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci ile partililer katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.