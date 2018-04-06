Islak mendilde ihracat şampiyonu Sapro oldu

Private label sektöründe faaliyet gösteren ve iç piyasadaki pazar payı yüzde 40’ın üzerinde bulunan ıslak mendil üreticisi Sapro, üretiminin yüzde 75’ini ihraç ediyor.

63 ülkede faaliyet gösteren bin 152 firma için üretim yapan firma, dünyanın da sayılı ıslak mendil üreticileri arasında yer alıyor.

İhracat Bölge Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Yalgın Örnek, “2017 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri”nde “Islak Temizleme Mendilleri” kategorisinde birincilik ödülünü Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İKMİB Başkanı Murat Akyüz’ün elinden aldı.



Ödül töreninin ardından konuşan Örnek, Türkiye için çalıştıklarını ve bu çalışmalarının ödülle taçlandırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sapro, geçen yıl iç piyasa satışlarını yüzde 28, ihracatını ise euro bazında yüzde 16 artırdı. Türkiye’nin en büyük 496’ncı sanayi kuruluşu olan Sapro, bu yıl da iç piyasada yüzde 32, ihracatta ise yine avro bazında yüzde 13’lük bir büyümeyi hedefliyor.

Sapro aynı zamanda 2016 yılı verilerine göre en fazla ihracat yapan 242’nci, kendi sektöründe ise en fazla ihracat yapan 20’nci firma konumunda bulunuyor.