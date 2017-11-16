Mısır televizyonlarına kısıtlama: 50 kişi fetva verebilecek!

El-Ezher Üniversitesi Rektörü Şeyh Ahmet el-Tayyip, televizyonlarda verilen "dine uygun olmayan" veya sıra dışı fetvaların İslam'a ve şeriata zarar verdiğini söyledi. El-Tayyip, "Maalesef bazı kişiler hatalı fetvalarla İslam'ın gerçek öğretilerine zarar veriyor. Bu konuda yetkili olmayan kişiler televizyonlarda İslam'a aykırı garip fetvalar veriyor. Kadın ve erkeğin mirasta eşit hak sahibi olabileceğine dair fetva bunun bir örneği." dedi.
Ülkedeki en üst dini kurum olan Dar el-İfta tarafından verilen karara göre ülkede yalnızca 50 kişi fetva verebilecek.
El-Ezher'in şeyh vekili Abbas Şoman da ölülerle ve hayvanlarla cinsel ilişkiye girmeye izin veren fetvaları örnek göstererek, bu tür fetvaları veren kişilerin El-Ezher tarafından sorgulandığını söylemişti.
Bilinen ve alanında başarılı olarak görülen din adamları, 50 kişilik listeye girenlerin çoğunluğunu oluştururken, liste dışında kalanlarda ise Selefiler, ünlü ve hükümete yakın din adamları da bulunuyor. Bu din adamları listeye girememeleri nedeniyle Dar el-İfta'ya tepki gösterdi.
Ahram gazetesinin incelediği yasa tasarısına göre yeni yasa ile ülkede yalnızca El-Ezher, Dar el-İfta (Fetvalar Evi), İslam Araştırmaları Kompleksi ve Din Vakıfları Bakanlığı Fetva Departmanı'ndan kişilerin fetva verme yetkisi olacak. Camilerde verilen vaazlar fetva olarak nitelendirilemeyecek. İzinsiz fetva yayını yapanlar 6 yıla kadar hapis ve 5 bin Mısır pounduna (yaklaşık 1100 TL) kadar para cezasına çarptırılacak.
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