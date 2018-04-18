Geçtiğimiz yıl yüksek değerleriyle gündemden düşmeyen Bitcoin ve alternatif kripto paraların şeriat kanunlarına uygunluğu tartışılıyor.

The Independent’ın haberine göre, İslam alimi Muhammad Abu-Bakar tarafından yapılan bir çalışma, Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmanın caiz olduğu yönünde bir sonuç ortaya koydu.

BİTCOİN’DE ANİ DÜŞÜŞ!

Çalışmada ortaya konan birçok bulgunun yanı sıra, Abu-Bakar Bitcoin’in Almanya’da yasal bir para birimi olarak kabul edilmesine dikkat çekti:

“Bitcoin, küresel borsalar tarafından piyasa değeri tanınması ve birçok firma tarafından bir ödeme aracı olarak kabul edilmesi bakımından caizdir. Öte yandan, birçok insan kişisel ticaretlerinde Bitcoin kabul etmektedir.”

The Independent Gazetesi, Bitcoin’in geçtiğimiz hafta 1.000 dolar değer kazanmasında Abu-Bakar’ın bu açıklamasının etkisi olabileceğini belirtti.

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