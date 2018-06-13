Schooh, Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) düzenlemek istediği karikatür yarışması ile ilgili herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını bildirerek, yarışmaya izin vererek skandal bir karara imza attı.

Aşırı sağcı lider Geert Wilders'in, Twitter üzerinden duyurduğu bu gelişme, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü tarafından da doğrulanırken, NCTV sözcüsü, karikatür yarışması ve sergisinin sıkı güvenlik önlemlerinin bulunduğu parlamento binasında kapalı bir bölümde gerçekleştirileceği için, güvenlik açısından risk oluşturmadığını söyledi.

Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, siyasi partilere tanınan parlamento binasında yılda bir gün etkinlik düzenleme hakkını, karikatür yarışması için kullanmak için Hollanda Meclis Başkanı Hatice Arib'e başvurdu. Başvuruya olumlu karşılık veren Arib'in daha sonra işlemleri gereksiz yere uzattığını öne sürdü ve Fas kökenli Arib hakkında "Muhammed'e olan sevgisi, düşünce özgürlüğünden daha fazla" dedi.

Wilders, Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasının provokasyon amacıyla değil, düşünce özgürlüğüne vurgu yapmak için düzenlendiğini savunurken, yarışma jürisi Wilders ile 2105 yılında ABD'nin Texsas eyaletindeki Garland kentinde saldırıya uğrayan, karikatür yarışmasında ödül alan Arnavut asıllı Bosch Fawstin'den oluşacak.

Hollanda'da düzenlenecek yarışmada birinci olan karikatürün sahibine 5 bin euro para ikinciye ise, 2 bin euro ödül verilecek. Para ödülü, adı açıklanmayan bir bağışçı tarafından karşılanacak. Yarışma herkese açık olacak.

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