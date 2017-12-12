İslami Bankacılık Konferansı'nda konuşan Bahreyn Merkez Bankası Bankacılık Gözetiminden Sorumlu Yöneticisi Halid Hamad, petrol fiyatlarındaki değişimin bazı hükümetleri diğer sektörlerde yatırım yapmaya ve farklı enstrümanlar üretmeye ittiğini söyledi.
Bahreyn Merkez Bankası olarak FinTech sektörüne daha fazla yatırımcı çekmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Hamad, şunları kaydetti:
Sanal para olarak adlandırılan Bitcoin'e de değinen Hamad, Bitcoin'in, gelecek yıllarda yoğun olarak kullanılabileceğini, yıkıcı ürünlerden bir tanesi olacağını ve şu anki kağıt paranın yerini alabileceğini söyledi.
Hamad, "Orta ve uzun vadede İslami Bitcoin bizleri bekliyor mu?" sorusu üzerine, "Evet, bekliyor. Tabii bunun bir ön koşulu var. Bütün ülkelerin bu teknolojiyi benimsemiş olması... Gelecek yıllarda tek kullanılacak para birimleri Bitcoin'ler olacak. Önümüzdeki yıllarda kartların da ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Operasyonel maliyetleri ve riskleri azaltmak için ATM'lerden kişisel bilgilerinizi girerek işlem yapılacağını öngörüyorum." diye konuştu.
BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR?
Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, ilk kez büyük bir borsada işlem görmeye başlamasının ardından yükselmeye devam ediyor.
Chicago'daki CBOE borsasında dün gece saatlerinde "XBT" koduyla işleme açılan Bitcoin vadeli kontratları kısa sürede yaklaşık yüzde 15 artış kaydetti.
Ocak vadeli Bitcoin kontratları, 15 bin 460 dolardan başladığı borsa serüvenine dün akşam saatlerinde 17 bin 730 dolara dek çıkmıştı. 12 Aralık sabah saatinde Bitcoin fiyatı 16 bin 500 dolar civarında.
Analistler, Bitcoin vadelilerine yönelik talebin beklenenden fazla olmasının fiyatlardaki hızlı artışı beraberinde getirdiğini belirtiyor. Bitcoin'in spot piyasadaki fiyatı da hafta sonunda 14 bin dolara kadar geriledikten sonra şu sıralar 17 bin 400 dolar seviyelerine kadar yükseldi.
CBOE’nin işlem saatleri, ABD’nin Doğu Zaman Dilimi'ne göre hafta içi her gün 09.30-16.15 olarak belirlendi. Ayrıca, pazar günleri 18.00’den pazartesi sabah 09.30'a kadar devam eden ek bir seans bulunuyor.
Dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group da vadeli bitcoin işlemlerine 18 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurmuştu. Ayrıca, New York'ta faaliyet gösteren Nasdaq'ın Bitcoin vadeli kontratları için harekete geçtiği konuşuluyor.
Bitcoin'in vadeli piyasalarda işlem görmesinin, "balon" spekülasyonları nedeniyle kararsız kalan bazı yatırımcıların endişelerini giderebileceği öngörülüyor.
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