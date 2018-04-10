ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinden Jimmy Gilleece dünyadaki iyi insanlardan sadece birisi... Bir işletme sahibi olan Jimmy'nin geçtiğimiz haftalarda bir kadından aldığı mesajın üzerine verdiği çabalar da dediğimizi kanıtlar nitelikte.

Jimmy Gilleece birkaç hafta önce, New Mexico'daki bir kadından mesaj aldı. Kadın, mesajında işletmesinde cüzdanını kaybettiğini ve cüzdanın içerisinde 10 bin dolar değerindeki yüzüğünün de olduğunu belirtti. Jimmy bu duruma kayıtsız kalamadı.

Yardımsever adam ilk önce güvenlik kameralarına hızlıca baktı. Neyse ki kameralar cüzdanı alan genç çocuğu kaydetmişti.

Adam bir yandan polise durumu bildirirken diğer yandan da cüzdanı çalan kişinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Yerli halkın yardımıyla hırsız bulundu. 17 yaşındaki evsiz çocuk, aç ve parasızdı. Bu nedenle cüzdandaki parayı aldıktan sonra cüzdanı nehre fırlatmıştı.

Çoğu insan bu saatten sonra işin peşini bırakırdı ama Jimmy Gilleece için her şey yeni başlıyordu. Jimmy cüzdanı bulabilmek için dalgıç tuttu. Dalgıç, yoğun arama çalışmalarının ardından cüzdanı yüzükle beraber akarsunun derinliklerinden çıkardı. Herkes yüzüğün halen cüzdanın içerisinde olmasına çok şaşırmıştı.

Bu olaydan sonra hal daha da ilginçleşmeye başladı. Jimmy Gilleece, evsiz hırsızın yaşadığı zorlukları öğrendikten sonra hiç beklenmedik bir davranışta bulundu. Öyle ki kalacak yeri olmayan genç adamı evine aldı, hatta hırsızın iş bulmasına yardımcı oldu. İyiliksever adamın davranışı sosyal medyada büyük ses getirdi.

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