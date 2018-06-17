Isloch Minsk - Dinamo Brest maçı heyecanı

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Isloch Minsk, 18 Haziran 2018 Pazartesi günü Dinamo Brest takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. 15 puanlı Isloch Minsk 8. sırada bulunuyor, Dinamo Brest 13 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Isloch Minsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dinamo Brest, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 276. İddaa'da Isloch Minsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dinamo Brest kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Isloch Minsk son haftadaki Naftan Novopolotsk müsabasında 1-2 kazandı.

Dinamo Brest ise Gomel karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Isloch Minsk, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Dinamo Brest ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dinamo Brest, 5 gol atarken 9 gol yedi.