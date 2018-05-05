Isloch Minsk - Neman Grodno maçı öncesi rakamlar

Belarus Premier Lig maçında Isloch Minsk ile Neman Grodno, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Isloch Minsk 7 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Neman Grodno 6 puanda ve 9. sırada. Isloch Minsk son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Neman Grodno son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 588 kodlu maçı oynayanlar; Isloch Minsk galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Neman Grodno galibiyet oranı 0.00.

Isloch Minsk son haftadaki Naftan Novopolotsk müsabasında 1-2 kazandı.

Neman Grodno ise Shakhtyer Soligorsk maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Isloch Minsk, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Neman Grodno ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Neman Grodno, 2 gol atarken 1 gol yedi.