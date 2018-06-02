Isloch Minsk - Vigvam Smolevichy maçı öncesi rakamlar

Isloch Minsk ve Vigvam Smolevichy, 03 Haziran 2018 Pazar günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Isloch Minsk 9 puanla 10. sırada, Vigvam Smolevichy 7 puanla 13. sırada bulunuyor. Isloch Minsk, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Vigvam Smolevichy son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 353. İddaa'da Isloch Minsk kazanır 1.80, berabere biter 2.70, Vigvam Smolevichy kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Isloch Minsk son hafta oynanan Khimik Svetlogorsk maçında 0-2 kazandı.

Vigvam Smolevichy ise Zvezda-BGU Minsk maçında 1-1 berabere kaldı.

Isloch Minsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Isloch Minsk, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Vigvam Smolevichy, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vigvam Smolevichy 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.