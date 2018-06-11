Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanlığı için adaylığını son açıklayan isim İsmail Gülle oldu.

TİM'in sürekli geleceğe bakan bir kurum olduğunu söyleyen Gülle, ihracatçı birlik başkanları, yönetim kurulları ve delegelerden aldıkları destekle aday olduğunı söyledi.

30 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı için adaylığını resmen duyuran İsmail Gülle, kararı tek başına vermediğini çıktıkları yolda kendisine destekleriyle cesaret verenlerin ihracatçı ailesinin gönül ve inanç birliği ile aday olduğunu kaydetti.

TİM Başkanını TİM delegelerinin seçtiğini hatırlatan Gülle, TİM’in sadece ihracat rakamlarını artırmakla görevli olmadığını aynı zamanda ihracatın değerini ithalatın değeri üzerine çıkarmakla da görevli olduğunu dile getirdi.

Gülle “Bize düşen vazife ihracatımızın katma değerini artıracak ve ihracatın kilogram değerini 4 dolar seviyesine çıkaracak atılımlar için vizyon oluşturmak ve söz konusu vizyon doğrultusunda icraat yapmaktır. Bundan sonra ihracatçının sağladığı kaynakları doğrudan ihracatçının hizmetine sunacağız, sorunları çözen ve vizyon oluşturan insan kaynağı ile geleceğe doğru yürüyeceğiz. İhracatçının gücüyle yaratılan ne varsa ihracatçıya misliyle vereceğiz” dedi.

30 Haziran’da yapılması beklenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu’nda başkanlığa daha önce TİM Başkanvekili ve İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ve İMİB Yönetim Kurulu Üyesi eski TİM başkanı Oğuz Satıcı adaylığını açıklamıştı