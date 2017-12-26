İsmail Köybaşı nişanlandı

İsmail Köybaşı'nın mutlu günü. Milli futbolcu, evlilik yolunda ilk adımı attı ve Nimet Gürbüz ile nişanlandı.



F.BAHÇE'DEN TEBRİK



Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan İsmail-Nimet çiftine mutluluklar diliyor, çıktıkları bu yolun evlilikle sonuçlanmasını temenni ediyoruz." sözlerine yer verildi.

ismail köybaşı

Nimet Gürbüz