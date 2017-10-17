Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia eden Fox TV Haber Spikeri İsmail Küçükkaya hakkında soruşturma başlatıldı. Peki İsmail Küçükkaya kimdir?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı ve ardından üniversiteye başladı. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölüm'ünde tamamladı ve ardından gazeteciliğe 1991 yılında Hürriyet gazetesinde başladı.

Bir süre boyunca Hürriyet gazetesinde görev yapan Küçükkaya, ardnıdan Sabah ve Star gazetelerinde çalıştı. 2000 yılında Akşam gazetesinde bir süre boyunca köşe yazarlığı yapan Küçükkaya, 2005-2008 yılları arasında Akşam gazetesinin Ankara temsilciliğini üstlendi.

2008 yılının Kasım ayında Akşam gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevine geldi ve 2013'te bu görevinden ayrıldı. 2013 yılının Eylül ayında FOX TV'de yayınlanmaya başlayan sabah programı Çalar Saat'i sunmaya başladı.

İsmail Küçükkaya

İsmail Küçükkaya kimdir