İsmet Iraz Ankara'da defnedildi

Böbrek ve solunum yetmezliği sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybeden İsmet Iraz için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Iraz'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Türkiye'de tekvandonun tanınmasına öncülük eden Iraz'ı son yolculuğunda Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

İsmet Iraz

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