Taekwondo'nun Babası İsmet Iraz hayatını kaybetti

Türk taekwondosunun babası olarak kabul edilen İsmet Iraz, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde bu sabah 08.55'te hayatını kaybetti. Iraz için yarın saat 10.00'da Ankara 19 Mayıs Spor Tesisleri içinde bulunan İsmet Iraz Spor Salonu önünde anma töreni düzenlenecek. Iraz, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka'da bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

BAKAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Türk sporunun önemli isimlerinden İsmet Iraz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajda, "Türk tekvandosunun efsane ismi İsmet Iraz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde 81 yaşında vefat eden Iraz, tekvandonun Türkiye'de tanınması ve gelişmesinde başrol oynamıştı.

İsmet Iraz

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