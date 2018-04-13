NEFER, bunun yanında hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Batı veya doğu menşeli 25/30 milimetre otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği, üzerinde bağımsız elektro optik ve 7,62 milimetre eş eksenli silahın yer aldığı NEFER silah sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir ilk olma özelliğine sahip bulunuyor.
SAYILARI ALTIYA YÜKSELDİ
Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan yazılı açıklamada, insansız hava aracı ANKA-S'lerin gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirildiği ve milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.
Bu insansız hava araçlarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere SSM ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) arasında yapılan sözleşme kapsamında üretildiği ifade edilen açıklamada, bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı gerçekleştirilen ve operasyonel sahada etkin kullanılan ANKA-S’lere 2 adet daha eklendiği ve böylelikle ANKA-S sayısının 6’ya yükseldiği kaydedildi.
ASKERİ ARAÇLARA ELEKTRİKLİ MOTOR GELİYOR
MKEK, teknoloji odaklı çözümlerle savunma sanayisine yeni yerli ürünler kazandırmaya hazırlanıyor. Ürünlerinde yüzde 92'lik yerlilik oranı yakalayan kurum, yurt dışından temin edilen, temin süreçlerinde zaman zaman da sıkıntılar yaşanan ürünler nedeniyle oluşan olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlıyor. Üretim kapasitesini ve niteliğini artırmak için bir süredir çalışmalar yürüten MKEK, gelecek dönemde halen üretim yapmadığı çeşitli alanlarda da faaliyet yürütmeyi planlıyor.
MKEK, atış kontrol ve kumanda sistemlerinde de üretici olmaya hazırlanıyor. Çeşitli silah sistemleri üreten ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunan MKEK, bunların otomasyonuna ve elektronik kontrollerine yönelik tedarik yoluna gidiyor. Kurum bu ürün ve sistemlere ilişkin ihtiyaçları kendi bünyesinde karşılamayı amaçlıyor. Atış kontrol sistemleri, MKEK'nin ürün yelpazesinde bulunan kundağı motorlu/çekili obüslerin, havanların ve çok namlulu roketatarların intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlıyor.
Yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının karşılanmasına yönelik proje başlarken, Altay tankında kullanılacak güç grubunun geliştirilmesine yönelik ihale süreci devam ediyor. MKEK ise bu çalışmalardan farklı olarak askeri araçlarda kullanılabilecek elektrikli motor geliştirilmesi için yurt dışından teknoloji transferine dayalı çalışmalar yürütüyor.
Kurum, ihracat potansiyelini artırmak için de faaliyet gösterecek. İhracat konusunda mühimmat satışıyla yetinmek istemeyen MKEK, yurt dışında tesis kurulumuna yönelik arayışlara girecek. Bu kapsamda, çeşitli ülkelerde ihtiyaç duyulan üretim hatlarının kurulması, bunun için gerekli teknolojik desteğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Halen çeşitli ülkelerde kurumun kurduğu tesisler faaliyet gösteriyor. Bunun yanında sunulan çeşitli tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.
TSK'NIN YENİ 'GÖZÜ' GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE DETAYLAR...
Güvenlik güçlerinin envanterine, milli imkanlarla geliştirilen yeni bir ürün girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanteri, Meteksan Savunma'nın Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı ile güçlendirildi. Meteksan Savunma, sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirdiği Retinar PTR için ilk siparişini geçen yıl yurt dışından aldı.
Küçük boyutları ve hafifliğiyle öne çıkan Retinar PTR, bu ürün ailesinin taşınabilir modelini oluşturuyor. Retinar PTR, sınır ve kritik tesis güvenliğiyle mobil operasyonlarda çevre gözetleme görevini üstleniyor. İki personel tarafından özel sırt çantasında rahatça taşınabilen Retinar PTR, bu nedenle ihtiyaç duyulan her yerde kolayca kullanılabiliyor.
GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURUYOR
Tespit edilen hedefleri araç, insan veya hayvan olarak ayırt edebilmesi Retinar PTR'nin en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor. Retinar PTR, radar, tripod, güçlendirilmiş dizüstü bilgisayar ve güç ünitesi olmak üzere 4 bileşenden meydana geliyor. Sistem, modüler yapısıyla kolay taşınıyor, hızlı kuruluyor, basit kullanımıyla en zor koşullarda en hızlı şekilde güvenli bölgeler oluşturulmasına olanak sağlıyor.
TEHDİTLERİ ÖNLEMEDE ZAMAN KAZANDIRIYOR
Kamera ve dürbün gibi görüntüleme sistemlerinin yeterli olmadığı hava ve ışık koşullarında da gelişmiş radar sistemiyle net sonuçlar veren Retinar PTR, araç üstü kullanım, wi-fi ile uzaktan erişim, tablet ve akıllı telefon uygulamaları gibi farklı kontrol seçenekleri sunuyor. Retinar PTR, mevcut kamera ve silah sistemlerine de entegre edilebiliyor.
Retinar PTR ile güvenli bölgeye yönelik hareketler kilometrelerce öteden hızlı şekilde görülebiliyor, önlem alınabiliyor, bu da tehdidin etkisiz hale getirilmesinde ilave avantaj sağlıyor. Bu sistem, birlik ve kuvvet koruması, kritik tesis, havaalanı, sınır ve sınır kapısı, devriye güvenliği gibi görevlerde etkin şekilde görev yapabiliyor.
SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
ASELSAN, UKSS alanında dünyadaki lider firmalar arasında yer alıyor. Kara ve deniz platformlarına entegre edilen silah sistemleri, zorlu çevre koşulları ve çatışma ortamlarında 16 ülkede kullanılıyor. UKSS'ler, yüksek stabilizasyon performansı, otomatik hedef takip ve tespit yeteneğiyle kullanıcının hareketli hedefleri kolaylıkla takip edebilmesini, yüksek vuruş isabetiyle etkisiz hale getirilmesini sağlıyor.
UKSS ürün ailesi, hedef mesafesi, hedef hız ve rotası, meteorolojik bilgiler ve mühimmat tipine göre otomatik balistik düzeltme yeteneğine sahip bulunuyor. Uzaktan kumanda edilebilme özelliği sayesinde nişancı, silahı etkin ve güvenli şekilde kullanabiliyor. Sistemler, üzerindeki termal kamera ve gündüz görüş kamerasıyla zorlu çevre koşullarında görev yapabiliyor. SARP, ASELSAN'ın tank, taktik zırhlı kara aracı ve sabit tesislerin korunması amacıyla geliştirdiği ürün grubunu oluşturuyor.
ASELSAN, SARP'tan bugüne kadar yaklaşık bin 350 adet üretti. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda birçok konfigürasyonu geliştirilen SARP'ların yaklaşık bini yurt içinde kullanılıyor, kalanı ise yurt dışına ihraç edildi. SARP UKSS'ye küçük-orta kalibreli makineli tüfekler ve 40 milimetre otomatik bomba atarlar takılabiliyor.
Hassas keşif yeteneğini etkin atış gücüyle birleştiren SARP sistemi, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırıyor ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. SARP sistemi, stabilizasyon, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik hesaplama yetenekleriyle hareket halindeyken sabit ve hareketli hedeflere atış yapabiliyor.
AYDA 150 ADET ÜRETİM KAPASİTESİ
Temel yapısı oturan SARP, bu nedenle farklı müşteri talepleri doğrultusunda yeni silah ve özelliklerle hızla üretilebiliyor. ASELSAN, SARP'ın üretimi için oldukça verimli çalışan, güçlü bir seri üretim hattı kurdu. SARP'ların üretiminde yerli yan sanayinin de önemli iş payı bulunuyor. Şirket yakın zamanda SARP ailesine yeni ürünler eklemeye hazırlanıyor.
HİSAR Hava Savunma Sistemi'nde ihtiyaç duyulan SARP'ın küçük konfigürasyonu SARP-L'yi geliştiren ASELSAN, bu çalışmada sona geldi. SARP-L, düşük geri tepme silahlar için düşük ağırlığa sahip olarak geliştirildi. SARP-L, bu özelliğiyle kullanıldığı araç üzerinde daha düşük ağırlık ve küçük boyutuyla etkin koruma sağlıyor. ASELSAN'ın üzerinde çalıştığı bir diğer silah sistemi ise SARP-ZAFER. Bu sistem personele araç içinden silah sistemini besleme imkanı sağlayacak. Bu konfigürasyonda mühimmat zırhlı aracın dışına çıkılmadan değiştirilebilecek.
ASELSAN'DAN BİR YATIRIM DAHA! İŞTE DETAYLAR...
Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, kuracağı yeni üretim hatları, yapacağı makine ve teçhizat ilaveleriyle mevcut kapasitesini artıracak. Elektronik teknolojileri alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm müşterilerine özgün ürün ve sistemler sunmak, varlık ve kaynaklarının değerini artırmak amacıyla hareket eden ASELSAN, bu doğrultuda bir dizi yatırım yapacak.
ASELSAN elektronik sistemlere yönelik yatırımlar için 155 milyon liralık kaynak kullanacak. Şirket bu kapsamda 2,6 milyon dolarlık makine ve teçhizat ithalatı gerçekleştirecek. Bu yatırımla şirket, yılda 4 bin 343 elektronik kara ve silah sistemi üretebilecek. Şirketin elektronik deniz sistemleri üretim kapasitesi yılda bin 357'ye, elektronik hava ve füze savunma sistemleri üretim kapasitesi de yılda 58 bin 162'ye çıkacak.
ASELSAN, savunma sistem teknolojileri alanında kara sistemleri, uzaktan komutalı silah, komuta kontrol ve bilgi, tank, hava ve füze savunma, hava savunma top ve akıllı mühimmat, hava savunma komuta kontrol, su altı/su üstü deniz, torpido ve su altı sistemleri konularında ileri teknolojili ürün çözümleri için çalışmalar yürütüyor.
ASKERLERİN ARDINDAN SİVİLLERİ KONUŞTURACAK
ASELSAN'ın kuracağı yeni üretim hatları, yapacağı makine ve teçhizat ilaveleriyle kapasitesini artıracağı bir diğer alan haberleşme cihaz ve sistemleri olacak. Bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan, ürün ve sistemleri çok sayıda ülkede hizmet veren şirket, mevcut kapasitesini artırmak, mevcut ürünlerini geliştirmek ve bunlara yenilerini eklemek için 135 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırım için yaklaşık 290 bin dolarlık makine ve teçhizat alımına gidilecek.
Söz konusu yatırımla ASELSAN'ın yıllık haberleşme cihazı üretim kapasitesi 154 bin 250'ye, haberleşme sistemi sayısı 7 bin 690'a çıkacak. ASELSAN, 40 yılın üzerindeki özgün telsiz tasarım ve üretim tecrübesiyle ortaya koyduğu telsizler yaklaşık 20 ülkenin ordusu tarafından kullanılıyor. Savunma tabanlı telsiz/haberleşme sistemleriyle global pazarın iddialı aktörleri arasında yer alan şirket son dönemde mobil iletişim teknolojilerine yatırım yapıyor.
İLK MİLLİ HAVA FÜZESİNİN DETAYLARI!
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) görücüye çıkardığı GÖKTUĞ hava-hava füze sistemleri ailesi üyeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'a yönelik çalışmalar sürüyor.
IDEF'teki tanıtımın ardından geçen sürede her iki füzenin de yerden balistik ilk atışları gerçekleştirildi. Bu testler kapsamında güdüm olmadan roket motorunun performansı ve havada füzeyi gerekirse imha edebilmeyle ilgili fonksiyonlar denendi. Sinop'taki test alanında gerçekleştirilen testler başarıyla tamamladı.
Füzelerin geliştirilmesi kapsamında bu senenin son çeyreğinde canlı hedefe yerden atışlar yapılacak. Bunu uçaktan yapılacak atışlar izleyecek. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerine yönelik projenin 2020'de tamamlanması öngörülüyor. SAGE, geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından projeyi bir üreticiye devredecek.
GÖKDOĞAN, gelişmiş karşı-karşı tedbir, her açıdan atış yeteneklerine sahip bulunuyor. BOZDOĞAN, at-unut özellikli akıllı güdüm, gelişmiş karşı-karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm, veri bağıyla hedef bilgisi güncelleme, çoklu her açıdan atış ve çoklu hedefe angajman, atıldıktan sonra kilitlenebilme gibi nitelikler taşıyor.
SAGE, "savunma teknolojilerinde Türkiye’yi bağımsız kılma" vizyonuyla faaliyet gösteriyor. Enstitü, savunma sanayisine, rekabet gücü ve katma değeri yüksek teknoloji, ürün ve hizmetleri Ar-Ge yoluyla sağlıyor. Savunma sistemlerinin temel araştırması ve kavramsal tasarımından başlayarak, bu sistemlerin mühendislik ve prototip üretimlerini içeren araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren SAGE, projelerinin çoğunu ilgili sanayi kuruluşlarıyla ortak yürütüyor.
Enstitü, bugüne kadar uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran "Hassas Güdüm Kiti",(HGK) seyir füzesi Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) ardışık delici harp başlığına sahip beton delici mühimmat Nüfuz Edici Bomba ve uçaktan atılan bombalara güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandıran "Kanatlı Güdüm Kiti" gibi başarılı projelere imza attı.
TSK'YA 8 YENİ SİHA GELDİ!
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine etkin hava desteği sağlayan İHA ve SİHA'lara yenileri eklendi. Milli İHA ve SİHA sistemlerinin üretiminde öncü rol oynayan Baykar, özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2'lerin üretimi için yoğun mesai harcıyor. Geçen ekim ayında ilk kez 4 akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA teslimatına imza atan Baykar, ROKETSAN tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmatlar (MAM) MAM-L ve MAM-C'yi Bayraktar TB2 İHA'ya entegre etti.
Baykar, geçen sürede yürüttüğü çalışmalarla 8 SİHA daha üretti. Yeni SİHA'lar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edildi. SİHA'ların her birinin performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri gerçekleştirildi. SİHA'ların Haziran 2018'de teslim edilmesi planlanırken, teslimatlar planlanandan önce yapıldı. Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 46'ya çıktı. Araçların 34'ü TSK'da, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğünde, 6'sı Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor. Envanterdeki silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyondaki Bayraktar TB2 sayısı da 23'e ulaştı. Türkiye, son yıllarda envantere katılan İHA ve SİHA'larla hava sahasını kontrol eden en etkin ülkelerden biri haline geldi.
Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor. Havada kalma süresi 24 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor. Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor.
Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip. Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor. TSK tarafından son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullanılan Bayraktar TB2, ilk ihracat başarısına da yakın zamanda imza attı. Katar'da 12-14 Mart'ta gerçekleştirilen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018), Bayraktar TB2 İHA'nın ilk ihracatı duyuruldu.
Baykar ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında, 1 yıl içinde 6 Silahlı Bayraktar TB2 Hava Aracı Platformu, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları ile İHA eğitim simülatörü teslim edilecek. Türkiye, sözleşmeyle ilk kez bu çapta ve teknolojik donanımda bir milli hava aracı sisteminin ihracatını gerçekleştirecek.
Fuar kapsamında gerçekleştirilen seremoniye, Katar Hava Kuvvetleri Keşif ve Gözetim Merkezi Komutanı ve İHA Komitesi Başkanı Tuğgeneral Muhammed Owaida Al-Ramzani, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, Savunma Sanayii Müsteşarlığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.
SÖZLEŞME NELERİ KAPSIYOR?
Baykar ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında 1 yıl içinde 6 Silahlı Bayraktar TB2 Hava Aracı (SİHA) Platformu, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanı ile İHA eğitim simülatörü teslim edilecek. Ayrıca Katar Silahlı Kuvvetleri için İHA Harekat Merkezi ve milli olarak geliştirilen ağ tabanlı veri izleme ve arşivleme yazılım sistemi kurulumları yapılacak.
Baykar mühendis ve eğitim kadrosu tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkiye'de İHA pilot, faydalı yük ve bakım eğitimleri verilecek. Sonrasında yine Türk mühendis ve uçuş destek personelince Katar Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen sistemlerin 2 yıllık lojistik ve teknik desteği sağlanacak.
Bunlar arasında ROKETSAN tarafından milli geliştirilen mini akıllı mühimmat MAM-L ve MAM-C ürünleri, Piri Reis firması tarafından geliştirilerek TSK tarafından kullanılan Coğrafi Analiz Sistemi yazılımı yer alıyor. Özellikle Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ya entegre edilmiş olması nedeniyle araçların teslimatıyla MAM-L ve MAM-C'ye de ilk ihracat kapısının açılacağı değerlendiriliyor.
İmzaladığımız bu sözleşmeyle ülkemiz açısından da bu ölçekte yapılmış ilk gelişmiş hava aracı ihracatı gerçekleşmiş olacak. İHA gibi havacılık dünyasında geleceğin teknolojisi olan bir alanda milli sistemlerimizi ve teknolojilerimizi ihraç ediyor olmak önemli bir gelişme. Türkiye artık 2004'te başlattığı milli ve özgün üretim modelinin sonuçlarını hem kendi ihtiyaçları için hem de Katar gibi dost ve müttefik ülkelere yaptığı ihracatlarla almaya başladı.
BAYRAKTAR TB2 İHA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarılarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.
Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor. Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor. Silahlı Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 4 MAM-L ya da 2 MAM-L ve 2 MAM-C ile görev gerçekleştirebiliyor. Baykar, Bayraktar Mini İHA ile 2012'de Türkiye'nin ilk hava aracı ihracatını yine Katar'a yapmıştı.
KATAR ORDUSUNA 85 YENİ ZIRHLI ARAÇ GÖNDERECEK
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak yaptığı açıklamada, BMC'nin, Katar ve Türkiye gibi iki kardeş ülkenin savunma sanayisinde sırt sırta verdiği ortak bir şirket olduğunu söyledi. Katarlı ortakları Barzan Holding ile 4 yıldır birlikte çalıştıklarını anlatan Sancak, ürünleri birlikte geliştirerek ürettiklerini bildirdi.
Katar ordusunun artan ihtiyaçları için sözleşme kapsamında 50 Kirpi, 35 Amazon araç teslim edeceklerine işaret eden Sancak, "Türkiye için ihracat önemli. Araçlarımızı daha önce de Türkmenistan ve Tunus ordusuna satmıştık. Çeşitli dünya ordularından çok talep var ama artan ihtiyaçlarından dolayı 2018'in bütün üretimini Türk Silahlı Kuvvetleri kapatmış durumda. Hatta yetiştiremiyoruz, çok talep var. 2019'da planladığımız şey, neredeyse üretimin yüzde 40'ını ihraç etmek" dedi.
"Sivil otomotiv sektöründe de ciddi atılımlarımız var. Şehir içi otobüste geçmişte BMC liderdi ancak girdiği trajik durumdan dolayı sıfırlanmıştı. 2018 itibarıyla sivil otobüste yine lider olduk. Sırada kamyonlar geliyor. Efsane 'Fatih'lerimizi, 'Yavuz'larımızı inşallah eylülden itibaren yollarda göreceksiniz. Yeni versiyonları ve teknolojileriyle donatılmış şekilde rakip şirketlere kaptırdığımız kamyon pazarını geri alacağız. Otobüste de büyük sürprizlerimiz var. En son Belçika'da yapılan Uluslararası Otobüs Fuarı'nda dünyanın en iyi dizayn ödülünü BMC aldı. Önümüzdeki aylarda o otobüs de piyasaya çıkacak."
"Türkiye, 3 yıl içinde 5 bin beygire kadar motorunu yüzde 100 yapacak. Bunun için yola çıkıldı, güçler birleştirildi. İnşallah 3 yıl sonra size bu büyük müjdeyi vereceğiz. Çünkü biz eğer zırhta ve motorda milli ve yerli markalarımızı üretebilirsek, işte o zaman tam dik duracağız ve kimse bizi eğemeyecek. Milli bağımsızlık bugün bu iki şeyin ucunda görünüyor."
TÜRKİYE'NİN İHA'LARI VE BOTLARI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani’nin himayelerinde ve Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde icra edilecek olan DIMDEX 2018’e, 180’in üzerinde firma, 380 resmi heyet, 40 ülkeden "milli katılım" ve 90 ülkeden katılımcı bekleniyor.
DAHA FAZLA FİRMA, GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ
DIMDEX, Türk savunma sanayisi firmalarına tanıtım, iş birliği ve pazar yaratma konularında fırsatlar sunuyor. Türkiye, 2010'dan bu yana fuara 4 kez "milli katılım" sağladı. Son olarak 2016'da 24 firma ve bin 295 metrekarelik milli alanla fuara katılım gösterildi.
Türkiye'den UNIFO, Garanti Giyim, TRANSVARO, DEARSAN, TÜBİTAK BİLGEM, MILSOFT, Meteksan Savunma, SDT, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TAIS, ASELSAN, İŞBİR Elektrik, Nurol Makina, Sarsılmaz, ROKETSAN, Gül Otomotiv, HAVELSAN, Yonca-Onuk, Aksa Run Flat (TEKCAN), TURMAKS, SİMBT, AVS, Kale Havacılık, Medyacity, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, AN GRUP, ANKAREF, Kale Kalıp, DESAN, Akademi Sancak, CTECH, TÜBİTAK SAGE ve SBI Bilişim, fuara katılarak ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek.
Türkiye, Körfez Bölgesi’ndeki ülkelerle savunma sanayisinde iş birliğine büyük önem veriyor. Söz konusu ülkelerle iş birliğinin her alanda daha da gelişmesi amaçlanıyor. Karşılıklı güven, ortak değer ve çıkarlara dayanan ilişkilerin daha ileri noktalara taşınmasının, iş birliğiyle üretilecek ürünlerin ihracatının hem Türkiye’nin hem de bölge ülkelerin silahlı kuvvetlerinin gelişmesine, aynı zamanda da bölgede istikrar ve güvenliğin tesisine katkıda bulunacağı değerlendiriliyor.
HAVADA, KARADA, DENİZDE DİKKATİ ÇEKEN ÜRÜNLER
Çok sayıda yerli ürünün sergileneceği fuarda, özellikle Nurol Makina'nın Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, Baykar Makina'nın silahlı insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2 ve Yonca-Onuk'un MRTP bot ailesi ürünlerinin ön plana çıkması bekleniyor.
Geçen yılın sonunda, Katar'ın, envanterine yaklaşık 400 Ejder Yalçın zırhlısı ekleme kararı aldığı kamuoyuna yansımıştı. Ejder Yalçın araçları, çöl kamuflajıyla ilk kez Katar Milli Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde halkın karşısına çıkmıştı. Ejder Yalçın, bu kez fuar kapsamında sergilenecek.
Katar, Bayraktar Mini İHA ile Türkiye'den ilk hava aracı ihracatı gerçekleştirilen ülke olması dolayısıyla da savunma sanayisi açısından özel bir önem taşıyor. Geçen süre içerisinde Türkiye'nin İHA teknolojilerinde kat ettiği mesafe ve Katar'ın geçmişteki ürün deneyiminden hareketle Baykar Makina'nın bu kez silahlı Bayraktar TB2 İHA'sı ilgi çekebilecek Türk savunma sanayisi ürünleri arasında gösteriliyor.
Katar, deniz platformlarında ise uzun yıllardır Türk üreticilerin ürünlerini kullanıyor. Son olarak DIMDEX 2016'da Yonca-Onuk ile Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında 41 milyon avro değerinde sözleşme imzalanmıştı. Bu imza ile 6 adet MRTP 20 (yüksek süratli devriye botu) sözleşmeye bağlanmıştı. MRTP ailesinin sahip olduğu çeşitlilikle fuarda ilgi görmesi bekleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında, terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor. Harekatta kullanılan yerli üretim silah ve mühimmatlar Mehmetçik'e ayrı güç katıyor.
Daha önceki mühimmata oranla 4 kat daha fazla alansal etki gücüne sahip yeni mühimmat hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak. Ay başındaki son test atışlarında da başarı sağlanmasının ardından TSK'nin envanterine kazandırılan mühimmat Zeytin Dalı Harekatı'nda da kullanılacak. Bu ay içinde 2 bin yeni mühimmat, Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı alana teslim edilecek.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yeni mühimmatın test atışlarının başarılı olduğu ve TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacağını belirtti. Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen, alansal etki gücü 4 kat daha yükseltilmiş ÇNRA mühimmatının test atışları 2 Mart'ta başarıyla tamamlandı. Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmaya başlanacak. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, TSK'nin 20 kilometre menzilde topçu roketi ihtiyacının karşılanması amacıyla, her türlü hava koşulunda, karadan karaya atış yapabilen ve manevra birliklerine atış desteği de sağlayan 122 milimetre kısa menzilli tahrip ÇNRA mühimmatı, uzun yıllardır Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda üretiliyor.
"Amerika ve İsrail'den sonra uzaktan kumandalı askeri araçları operasyonel olarak kullanan üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 kat düşük maliyetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edeceğiz" dedi.
Derebaşı yaptığı açıklamada, güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerinin, yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alanda başta uzaktan kumandalı zırhlı araçlar olmak üzere zırhlı personel taşıyıcı araç, zırhlı arazi tipi kamyonet, zırhlı komuta kontrol araçları, iş makinesi, vinç, silahlı operasyon robotu, güvenlik kabini, insansız kara ve hava araçlarıyla bunlara ait uzaktan kumanda sistemlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini anlattı.
Uzman üretim ve Ar-Ge kadrolarıyla sivil ve askeri amaçlar doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine farklı seçenekler sunduklarına dikkati çeken Derebaşı, sınır ötesi operasyonlar, meskun mahal olayları gibi durumlarda zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOSUN'un 3 yıldır sahada kullanıldığını bildirdi.
Şu an operasyonlarda 85 TOSUN görev alıyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 43 aracımızla aktif olarak sahadayız. Teknoloji ithal etmektense ihraç etmeye dayalı bir politikamız var. TOSUN uzaktan kumanda sistemi başta olmak üzere 3 ülkeyle çalışmalarımız devam ediyor. İlk prototipimizi Amerika'ya gönderdik. Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edeceğiz.
Balistik koruma çözümlerinde çok iyi bir konuma geldik. TOSUN ve PUSAT gibi zırhlı uzaktan kumandalı araçlarımız sahada ciddi tehditlere karşı başarıyla görevlerini sürdürüyor. Roketlere maruz kaldıklarında dahi göreve devam edebildiler. ABD ve İsrail'den sonra uzaktan kumandalı askeri araçları operasyonel olarak kullanan üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 kat düşük maliyetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur.
"TOSUN BARİKAT VE TÜNELLERİN AŞILMASINDA ÖN SAFLARDA"
Hendek operasyonlarında kurulan beton barikatları yıkmaktaki gücü nedeniyle zırhlı kepçeye emniyet güçlerince "TOSUN" isminin verildiğini aktaran Derebaşı, uygun fiyatlarla üretebildikleri TOSUN'a özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun ilgi olduğunu dile getirdi.
Derebaşı, değişen savaş koşullarında şehir içi operasyon bölgelerinde personeli tehlikeye atmadan keşif gözetleme ve silahlı müdahale için geliştirdikleri silahlı operasyon robotu PUSAT'ın ise dayanıklı yapısı ve hızlı müdahale özellikleriyle, öncü birliklerin aranılan techizatı olduğunu söyledi.
Her türlü arazi şartlarında terör ve engellemelere karşı kullanılacak şekilde tasarlanan aracın operasyonel fonksiyonlarla donatıldığını dile getiren Derebaşı, Mehmetçik'in "yol arkadaşı" olan araçların hız, manevra ve dönüş kabiliyetini sağlayacak 6,7 litre turbo dizel motorla entegre edildiğini bildirdi.
Derebaşı, 6 saat havada kalabilen "VTOL" insansız hava aracının her türlü hava koşulunda kolaylıkla harekat sahasına intikal ettirilebilen bir sisteme sahip olduğunu vurgulayarak, "Uçuş testlerimiz başarıyla tamamlandı, seri üretim aşamasına gelmek üzereyiz. Tamamen yerli imkanlarla ürünümüzü tamamlayabiliyoruz. Önümüzdeki günlerde silahlı kuvvetlerimizin emrine vermeyi umuyoruz" ifadesini kullandı.
İŞTE İNSANSIZ TANKTAN İLK GÖRÜNTÜLER
Son dönemde insansız hava araçlarını etkin şekilde kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte insansız kara araçlarını da operasyonel anlamda kullanmaya başlayacak. Erdoğan'ın ardından Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de yakın zamanda birkaç otonom insansız kara aracının sahada olacağını bildirdi. Müsteşarlık daha sonra 20'den fazla insansız kara aracının yakında TSK'ya teslim edilerek, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacağını açıkladı.
Alınan bilgiye göre, bu çabalar doğrultusunda TSK envanterine ilk olarak Katmerciler firması tarafından geliştirilen ve ilk ürünü Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) olarak ortaya çıkan insansız kara aracı girecek. İlk kez geçen yılki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen UKAP, şirketin çok amaçlı insansız kara aracı ailesinde yer alıyor. İnsansız kara aracının ilk konseptinde ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi kullanılıyor. Şirket, kısa süre sonra da ikinci ürün olarak Uzaktan Kumandalı Yangın Söndürücü'yü (UKYS) tanıttı.
UZAKTAN KUMANDA VE UYDU KONTROLÜ
Platform, el tipi kumandayla yakın mesafeden yönetilebiliyor. Büyük çanta tipi kumanda cihazı ise daha uzaklara, insanın erişemediği bölgelere öncü kuvvet olarak aracın gönderilmesine imkan sağlıyor. Böylece arkasındaki birliğin ve personelin zarar görmesini engelliyor. Yakından kumanda, uzaktan kumandayla hakim olunamayan, insan görüşünün ya da anında tepki vermenin gerektiği durumlarda kullanılıyor. Bunlara ilave olarak uydu aracılığıyla kontrol seçeneği de bulunuyor. Uydu kontrolü, birden fazla aracın mesafe sınırı olmaksızın kullanılmasına olanak veriyor.
Modüler bir yapıya sahip araç ihtiyaca göre kamera donanımıyla keşif ve gözetleme, radarla tehdit tespit, yaralı kurtarma, mayın temizleme, farklı araçların çekilmesi gibi amaçlar için de kullanılabilecek. Gelecek versiyonlarında dar sokaklara girebilmesi için ufalıp büyüyebilen araçlar geliştirilecek. UKAP'ın "drone"lara entegrasyonuyla daha geniş bir görüş alanı da elde edilebilecek.
Platform, uzaktan kumandalı kitiyle 3 kilometre mesafeden yönetilebiliyor. Operasyon süresi bataryayla minimum 5 saat iken, bu süre jeneratörle 8 saate kadar çıkabiliyor. Saatteki hızı 25 kilometre olan aracın hızını artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Aracın taşıma kapasitesi ise 3 tona kadar çıkıyor.
TSK'NIN KULLANDIĞI İNSANSIZ SİSTEMLER
TSK, son yıllarda SSM ve üniversitelerle yapılan çalışmalarda robotik sistemler üzerinde duruyor. Özellikle son dönemde etkin olarak kullanılan insansız hava araçları önemli bir kuvvet çarpanı oldu. Yakın zamanda envantere giren "kamikaze drone"ların da sahada önemli etkinlik yaratması bekleniyor. Güvenlik güçleri bunların yanı sıra hedef amaçlı insansız sistemlerden ve bomba imha robotlarından yararlanıyor.
Havada, karada, denizde ve uzayda insansız sistemlerden yararlanmak isteyen TSK, gelecekte ise insanın emrinde robotların olduğu bir yapıyı konsept olarak değerlendiriyor. Güvenlik güçleri farklı ihtiyaç durumlarına göre gerektiğinde otonom, uzaktan komutalı, otomatik, mürettebatlı sistemler üzerinde duruyor.
TAI ASYA'YA İHRACATA KAPI ARALIYOR
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), geliştirdiği hava platformlarının ihracatı için Asya ülkelerinde yoğun temas yürütüyor. TAI, Türk savunma sanayisinin ürünleri T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, insansız hava aracı ANKA ve T625 Genel Maksat Helikopteri ile 6-11 Şubat'ta Singapur Airshow'a katıldı.
TAI yetkilileri, Pakistan ile ATAK helikopteri konusunda imza için görüşmelerin devam ettiğini vurgularken, Malezya ve Endonezya ile de ANKA’nın görüşüldüğünü belirtti. Özellikle Malezya ile ANKA görüşmelerinde önemli mesafe katedildiğini dile getiren kaynaklar, Singapur’da ATAK ve ANKA’nın yanı sıra T625 helikopteri konusunda da olumlu gelişmeler yaşandığını anlattı.
Bölgede T129 ATAK için Pakistan’a ek olarak ciddi bir görüşme ağı oluşturulurken, Filipinler ve Tayland’ın da görüşülen ülkeler arasında yer alıyor. Yetkililer, Singapur ile Savunma Bakanı başta olmak üzere, Filipinler ile Savunma Müsteşarı, Malezya ile Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı gibi üst düzey görüşmelerin ihracat çabalarına ivme kazandırdığı görüşünü dile getirdi.
Geçen yıl Singapur’u ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, "Singapur, bizim bu bölgeye giriş kapımız. Bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme amacındayız. Türkiye, ticari ve yatırımlarını artırmanın yanı sıra terörle mücadelede bölge ülkelerle çalışmayı arzuluyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
ALTAY TANKI SERİ ÜRETİMİ İHALESİ İÇİN SON TEKLİF SUNULDU
Yabancı ortağı olmayan tek Türk kara sistemleri üreticisi olan Otokar, 2008 yılında Altay ana muharebe tankının tasarım, prototipleme ve kalifikasyon sürecinde ana yüklenici olarak seçilmişti. İlk dönem çalışmalarında üretilen prototiplerin kalifikasyon ve kabul testleri Şubat 2017’de başarıyla tamamlanarak, prototiplerin kabul ve onayları gerçekleşmişti.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Teknik Veri Paketi (TVP) incelemesi ve onaylaması sürecinin devam ettiği projede, seri üretim ihalesi 2017 yılında açılmış, Otokar 16 Kasım 2017’de ihale için ilk teklifini vermişti. Otokar'ın savunma sanayiinde sahip olduğu bilgi, deneyim ve kabiliyetleri ile Türkiye’yi global ölçekte temsil ettiğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Altay seri üretimi hakkında şunları söyledi:
Otokar, 55 yıllık deneyimi ve kabiliyetleriyle bugün kara sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Bu ligde dünya devleri ile rekabet ediyor; uluslararası ihalelerde başarılı oluyor. Tasarladığımız ve ürettiğimiz araçlar, 30’dan fazla ülkede başarıyla görev yapıyor. Önceliğimiz ise, her zaman ülkemize hizmet etmek. Ana yüklenicisi olduğumuz milli ana muharebe tankı Altay’ın geliştirme projesinde sahip olduğumuz tüm know-how’ı kullandık; teknolojimizi Altay’a uyarladık; Altay’ı başarıyla tasarladık ve geliştirdik. Bu karmaşık ve zor projeyi başarılı şekilde yönettik.
Ürettiğimiz Altay prototipleri testleri başarıyla tamamladı. Bu süreçte yaptığımız yatırım, elde edinilen deneyim ve güçlenen Ar-Ge kabiliyetlerimiz, Otokar’ın savunma sanayiindeki konumuna stratejik bir ivme kazandırdı. Bu gücümüzü, deneyimimizi seri üretim safhasına da taşımak en büyük arzumuz. Altay tankımız, ülkemizin savunma sanayii kabiliyetlerini güçlendirmekle kalmayacak; savunma alanında ülkemize sınıf atlatacak. Otokar mühendisinin, Otokar işçisinin en büyük gururu olan Altay tankının seri üretimi için, yüzde 100 Türk sermayeli, yabancı ortağı olmayan, milli nitelikte tek aday firma olarak göreve hazırız. Altay Ana Muharebe Tank Programıgibi önemli, tüm dünyanın yakından takip ettiği, milli, özgün ve acil bu programı layıki ile, gerektiği gibi üstlenmek için devletimizin kararını bekliyoruz.
Günümüz ve gelecek tehditlerine karşı Türk Kara Kuvvetleri'nin istek ve beklentilerine göre Otokar tarafından tasarlanan ve geliştirilen Altay, sahip olduğu özelliklerle bugün dünyanın en modern ana muharebe tankı konumunda. Artırılmış beka kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve yüksek atış gücü ile dikkat çeken Altay, son 2 yıldır her türlü iklim ve arazi şartlarında gerçekleştirilen zorlu testlerde üstün seviyede performans gösterdi. Altay, her türlü hava koşullarında ve mesafelerde, farklı senaryolarda yapılan atış testlerinde çok yüksek isabet oranı kaydetti.
SAVUNMADA 2018'E HIZLI BAŞLANGIÇ
Türk savunma sanayisi, 2018'le birlikte güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunmaya başladı. Savunma ve havacılık sektörünün ihracat performansında da artış yaşandı. Savunma sanayisinde faaliyet gösteren ana ve alt yükleniciler, tedarik makamlarıyla imzaladıkları sözleşmeler kapsamındaki faaliyetlerine 2018'de yeni ürünler ekleyerek devam ediyor. Bu çabaların sonucunda Türkiye, insansız hava aracı (İHA) platformlarındaki yetkinliğini yeni bir noktaya taşıdı.
Uydu kontrolüyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İHA sistemi, Türk Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu. ANKA-S olarak adlandırılan 2 hava aracı ve ilgili donanımlardan oluşan sistem, milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli dost/düşman tanıma sistemiyle emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. ANKA-S, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı olarak güvenlik güçlerine katkı verecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin envanterdeki sayısı da artmaya devam ediyor.