İş-Yaşam

İsmi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşmeler imzalandı!

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

ASELSAN, müşteri talepleri ve gelişen teknolojiler doğrultusunda UKSS ürün ailesine yenilerini ekliyor. Şirket, bu kapsamda 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) tanıttığı NEFER için geçen sürede yoğun çalışma yürüttü. Bu çalışmalarla NEFER teknolojik olarak olgunlaştırıldı. Aralık ayında atışlı testlerine başlanan NEFER'in kalifikasyon testleri tamamlandı

  • 1 İsmi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşmeler imzalandı!
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    Kazakistan'da zorlu kış koşullarında sınav veren NEFER, performansıyla tam not aldı. ASELSAN, bir prototip üretim için de ismi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşme imzaladı. ASELSAN böylece NEFER için ilk siparişini alırken, gelecek dönemde bu sayının ve ülke çeşitliliğinin artması bekleniyor.

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  • 2 İsmi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşmeler imzalandı!
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    Şirket, NEFER ile Türkiye'deki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığına da teklif verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan NEFER, paletli ve tekerlekli tüm zırhlı araçlarda etkin görev yapabilecek şekilde geliştirildi.

     

  • 3 İsmi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşmeler imzalandı!
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    NEFER, bunun yanında hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Batı veya doğu menşeli 25/30 milimetre otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği, üzerinde bağımsız elektro optik ve 7,62 milimetre eş eksenli silahın yer aldığı NEFER silah sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir ilk olma özelliğine sahip bulunuyor.

  • 4 İsmi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşmeler imzalandı!
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    Hareket halinde, gece/gündüz koşullarında, sabit, hareketli hedeflere karşı paletli veya tekerlekli kara araçlarında ve sabit platformlarda kullanılabilen NEFER, tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilerek üretildi.

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  • 5 İsmi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşmeler imzalandı!
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    SAYILARI ALTIYA YÜKSELDİ

    Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan yazılı açıklamada, insansız hava aracı ANKA-S'lerin gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirildiği ve milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

     

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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