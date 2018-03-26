İsmi Trump'la yasak aşk skandalına karışan porno yıldızı: Tehdit edildim

Trump'la yasak ilişki yaşadığı iddiası nedeniyle ismi gündemden düşmeyen porno yıldızı Stormy Daniels (Stephanie Clifford), 2011 yılında Trump'la ilişkisi nedeniyle tehdit edildiğini açıkladı.

CBS'de yayınlanan 60 Dakika isimli programa katılan Stormy Daniels, 2011 yılında kızıyla birlikteyken bir adamın yanına yaklaştığını ve "Trump'ı rahat bırak. Olayı unut" dediğini aktardı.

Daniels, aynı adamın daha sonra kızına dönerek, "Bu güzel küçük bir kız. Annesine bir şey olursa yazık olur" diyerek yanından uzaklaştığını belirtti.

Daniels ayrıca Trump'tan etkilenmediğini ve yalnızca bir kez birlikte olduklarını söyledi.

Trump'ın avukatı Michael Cohen daha kendi cebinden Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını kabul etmiş ancak ödemenin ne için yapıldığını açıklamamış ve ilişki iddialarını reddetmişti. Cohen, Trump'ın ödemeden haberdar olup olmadığı yönünde de bilgi vermemişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde bu ödemenin gizlilik sözleşmesinin imzalanması karşılığında yapıldığı iddia edilmişti.

Daniels, sözleşmeye Trump'ın imza atmadığını savunarak mahkemeye başvurmuş ve sözleşmenin geçersiz kılınmasını talep etmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Trump'la ilişki yaşadığını iddia eden bir diğer kadın olan eski Playboy modeli Karen McDougal CNN'e özel bir röportaj vermiş ve Donald Trump'la 2006 yılında 10 ay süren bir ilişki yaşadığını söylemişti. McDougal bu ilişki için Trump'ın eşi Melania Trump'tan da özür dilemişti.

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