İSO 500'de 112'inci oldu

İSO ilk 500’de 111’inci sırada yer almalarını değerlendiren Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, “Türkiye'de sanayi faaliyet alanındaki en büyük kuruluşların belirlenmesine yönelik yapılan İSO 500 listesinde 111’inci sırada yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz. Yaptığımız önemli yatırımlar ve ihracatta yakaladığımız başarı listede yer almamızı sağladı. Bu listede yer almamızda katkısı olan tüm Sarten ailesine teşekkür ediyorum. Listede yakın zamanda daha yukarı basamaklara çıkmak için çalışmalarımızı tüm gayretimizle sürdüreceğiz” dedi.

80’in üzerinde ülkeye ihracat

Türkiye’de bulunan 15 Sarten fabrikasından dünyada 80’in üzerinde ülkeye ambalaj ihraç ettiklerini belirten Sarıbekir, “Bugün, Türkiye’de bulunan fabrikalarımızdan dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin yüzde 27’sini ihraç ediyoruz. 2017’de 90 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 ihracat hedefimiz ise 100 milyon dolar” diye konuştu.

1972 yılında Çorlu’da kurulan bir aile şirketinden bugün Sarten’in Türkiye ve Ortadoğu’daki en büyük metal ambalaj üreticisi konumuna geldiği bilgisini veren Sarıbekir, “Avrupa’da ilk 3, dünyada ise ilk 10’da yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl, yurtdışındaki üçüncü toplamda ise 18’inci fabrikamızı Hollanda’da açtık. Önümüzdeki yıllarda 3 ülkeye daha fabrika kurmayı hedefliyoruz”