İSO Arabuluculuk Merkezinde uzlaşma oranı yüzde 100’e ulaştı

Sanayiciler, iş anlaşmazlıklarında hızlı ve ekonomik çözümü buldu



Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar: “Türkiye’de 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında iş mahkemelerinde açılan dava sayısı 24 bin 620 oldu. Geçen yıl aynı dönemde açılan dava sayısı 105 bin idi. Arabuluculuk sistemi sayesinde sonuç ümit verici.”



İstanbul Sanayi Odası (İSO), iş anlaşmazlıklarını hızlı, ekonomik ve tarafsız bir şekilde çözüme kavuşturan arabuluculuk sistemini düzenlediği seminerde tanıttı. “Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi” seminerinde, iş davalarının en yaygın çözüm yönteminin uygulanmasına yönelik detaylı bilgiler oda üyesi sanayicilere aktarıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet ve Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 1 Ocak’ta hizmete giren İSO Arabuluculuk Merkezinin tanıtımı da gerçekleştirildi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı,

arabuluculuk sürecinin 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda dava şartı haline geldiğini hatırlatarak “Yılbaşından bu yana binlerce uyuşmazlığın bu yolla çözüldüğünü ve dava açılma sayılarının oldukça düştüğünü biliyoruz” dedi.



İş dünyası olarak her gün gerek işçi-işveren ilişkileri gerekse ticari ilişkiler kapsamında birçok hukuki uyuşmazlıkla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Özhamaratlı, “Adliyelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle bu uyuşmazlıkların sebep olduğu davalar beklenenden çok daha uzun sürelerde sonuçlanıyor. Ayrıca, bu uzun süreçte tüm taraflar yıpranıyor ve ilişkiler de sekteye uğruyor. Oysa Arabuluculuk sistemi, mahkeme ortamından uzakta tarafları bir araya getirerek, birbirleriyle konuşmalarını, anlamalarını ve el sıkışarak her iki tarafın süreçten memnun olarak ayrılmasını hedefliyor” diye konuştu.

İSO bünyesinde de yılbaşından bu yana hizmet veren Arabuluculuk Merkezinin uzlaşma yolunda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Özhamaratlı “Üye sanayicilerimize her zaman en iyi hizmeti sunmak hedefiyle yılbaşından bu yana oda bünyesinde Arabuluculuk merkezini kurduk ve faaliyete geçirdik. İş dünyamızı ilgilendiren tüm konularda uzmanlık eğitimi almış değerli arabulucuları barındıran merkezimizden bugüne dek tüm taraflar uzlaşarak ayrıldı” şeklinde konuştu.



Arabulucu yöntemi ile tasarruf mümkün



Konuşmasında iş davalarının yanında ticari uyuşmazlıklar, marka patent, alacak, belediye uyuşmazlıkları gibi özel hukuka dair tüm konular için de son derece elverişli ve etkin bir mekanizma olan Arabuluculuk yönteminin avantajlarını da aktaran Özhamaratlı şunları söyledi: “Arabuluculuk yöntemini tercih ettiğinizde dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız bilirkişi ücreti, keşif harcı, posta giderleri gibi tüm masraflardan tasarruf etmiş olursunuz. Arabuluculuk süreci mahkemeye göre daha kısa sürer, gizlilik esastır. Sonuç, tarafların kontrolündedir. Mevcut hukuki durumun değil, tarafların menfaatlerinin korunmasını amaçlar. Karşı tarafla aranızda hukuki bir uyuşmazlık çıktıktan sonra, mahkemede dava açmadan veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi, mahkemede dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.”



Açılan iş davası sayısı dörtte üç azaldı



Seminerde konuşan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, “Bütün ülkeler davaları mahkemelerden, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine doğru kaydırma eğiliminde. Artık biz de bu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini sistemimizin içinde tam anlamıyla uygulayarak, şikayetleri en aza indirmenin yollarına bakmak zorundayız. Davaları mahkemelerden artık bir an önce almamız gerekiyor” diye konuştu.



Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar ise şunları söyledi: “Türkiye’de 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında iş mahkemelerinde açılan dava sayısı 24 bin 620 dosya oldu. Geçen yıl aynı dönemde açılan dava sayısı 105 bin idi. Aradaki fark arabuluculuk sisteminden kaynaklanıyor. Sonuç ümit verici.”

