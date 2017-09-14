İSO Başkan Yardımcısı Dalgakıran'dan önemli açıklamalar

Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev de “İki ülke arasında yüksek teknoloji, kimya, enerji, nakliye, makine gibi alanlarda iş birliği olabilir” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası, Türk firmaları için önemli ticaret ve yatırım potansiyeline sahip Rusya pazarı hakkında üyelerini bilgilendirmek amacıyla Rusya Ülke Günü: Türkiye İçin Fırsatlar semineri düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran ve Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev ile iki ülkenin bürokrasi ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, Rusya pazarında İş birliği ve Yatırım Olanakları ve Türk Firmaların Rusya Pazarındaki Deneyimleri başlıklı seminerler düzenlendi. Seminerlerde iki ülke ticaret yapısı, yatırım ve iş birliği olanakları ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, altmış beş yıllık köklü geçmişiyle ülke sanayisinin yüzde 40’ını temsil eden İSO’nun Türkiye’nin sanayi stratejilerine etki etmesi bakımından en önemli kurum olduğunun altını çizdi. Dünya ticaretinde komşu ülkelerin birinci derecede önemli olduğunu, bu anlamda Rusya’nın da Türkiye’nin en önemli ticari partneri olması gerektiğini vurgulayan Dalgakıran, “Dünyanın en etkili ülkelerinden olan Rusya’nın büyük bir nüfusu, önemli yer altı ve üstü kaynakları var. Teknolojide oldukça güçlü bir yapıya sahip. Türkiye ise farklı ve aynı zamanda rekabetçi bir endüstriye sahip. KOBİ’lerde oldukça etkili. Bu açıdan iki ülke birbirini tamamlayan özelliklere sahip” dedi.

17 MİLYAR DOLARLIK TİCARET POTANSİYELİN ÇOK ALTINDA

Dalgakıran, “İki ülkenin 17 milyar dolarlık ticaret hacmi, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bazında 2 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip Türkiye ve Rusya ekonomileri için potansiyelin altında. Enerji, makine ve aksamları, yaş meyve-sebze, tekstil ve hazır giyim alanları etkili ama bu alanlara yenilerinin eklenmesi gerekiyor. İş birliği kabiliyetini geliştirebilirsek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artacağına inanıyoruz.

Bu bağlamda iki ülke iş adamlarının ortak yatırımlar içinde olması faydalı olur. Pratik önlemler alarak ve bu anlamda istekli hareket edersek bu rakamların çok üzerine çıkabiliriz” dedi. Rusya’daki Türk yatırımları hakkında da bilgiler veren Dalgakıran, şunları söyledi: “Rusya’da faaliyet gösteren yaklaşık 1.300 Türk firmasının bu ülkedeki toplam yatırım tutarı 10 milyar dolar civarında. Oldukça düşük bir rakam. Aynı şekilde Rusya, Türk müteahhitlik firmalarının 1990’lardan bu yana en fazla proje üstlendiği ülke. Bugüne kadar müteahhitlik firmalarımız Rusya’da 65 milyar dolara ulaşan 1.910 proje üstlendi. Bu ölçeklere diğer sektörlerin gelmemesi için hiçbir sebep yok.”

PODELYSHEV: YÜKSEK TEKNOLOJİ, KİMYA VE ENERJİDE İŞBİRLİĞİ OLABİLİR

Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev de Türkiye-Rusya ilişkilerinin son bir yılda olması gereken noktaya geldiğinin ve gerçek anlamda bir ortaklık yoluna girildiğinin altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yıl üç defa bir araya geldiğini ve pek çok kez telefonda görüştüğünü hatırlatan Podelyshev, “Krizin yaşandığı 2015 yılı rakamlarının gerisindeyiz ama her şeye rağmen ülkeler niyetini ortaya koymuştur. Siyasi irade niyetini belirtti, sıkı işbirliği istediğini söyledi ve bize gerekli altyapıyı oluşturdu.

İş adamları bu platform üzerinde gerekli çalışmaları yapabilir. Biz de potansiyeli harekete geçirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. İSO’ya her türlü desteği göstermeye hazırız” dedi. Türkiye’nin Rusya’yı önemli iş olanakları imkanı olan bir ülke olarak görmesinde haklı olduğunu vurgulayan Podelyshev, “İki ülke arasında yüksek teknoloji, kimya, enerji, nakliye, makine gibi alanlarda iş birliği olabilir. İSO da bu çerçevede önemli rol oynayabilir” diye konuştu.

BU YIL TİCARET HACMİ YÜZDE 30 ARTTI

İki ülke ticari hacminin iki yıllık düşme eğiliminin ardından yeniden yükselmeye başladığını da belirten Podelyshev, şöyle konuştu: Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı. Rusya’nın Türkiye’den ithalatı ise yüzde 1,5 arttı. Türk tarım ürünlerinin ithalatı ile ilgili sorunlarımız var. Ancak Rusya 1 Eylül’den itibaren kısıtlamaları kaldırdı. Kümes hayvanları ve kırmızı et için kısıtlamalar yok. Türk domatesinin Rusya’ya ihracatı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bazı uzlaşmalar sağlamak için çalışma göstermekteyiz.

Önümüzdeki Karma Ekonomik Komisyon toplantısında bu konu yeniden gündeme gelecektir. Yine enerji sektörü iki ülke açısından çok önemli. Türk Akımı projesi devam ediyor. Karadeniz havzasında deniz altına 220 km’lik bir bir boru hattı döşendi. Akkuyu Nükleer Santrali için de çalışmalarımız sürüyor. Cumhuriyetin 100. Kuruluş yılı olan 2023’te ilk santral faaliyete geçecek. Mavi Akım çerçevesinde enerji güvenliğimiz için çalışmalar sürüyor. Ayrıca iki ülke arasında 1 milyar dolarlık yeni bir ortak yatırım fonu oluşturuldu. Bu ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için önemli.”

Etkinlikte eski Ekonomi Bakanlığı Moskova Ticaret Müşaviri Hasan Murat Nesimoğlu da Rusya Pazarında İş birliği ve Yatırım Olanakları konulu seminer verdi.

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