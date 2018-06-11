Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2018 yılı 1. çeyrekte açıklanan %7.4'lük büyüme verisini değerlendirdi. “2017 yılında yakaladığımız güçlü büyüme performansımızı 2018 yılında da sürdürüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde ulaştığımız %7.4’lük büyüme oranı ile beklentilerin üzerine çıkarak yine dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olduk. Bu oranla, Hindistan’ın ardından G20’de ikinci olurken, OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldık. AB ortalamasını ise üçe katladık.

Ülkemiz ekonomisinin güçlü yapısı ile karşımıza çıkan bütün engellere rağmen hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Her sene olduğu gibi yine bu sene de birçok kredi derecelendirme kuruluşu ya da diğer uluslararası kuruluşların tahminlerinin ötesinde büyümemizi sürdüreceğiz. İlk çeyrekte, ülkemizdeki güçlü talep artışı neticesinde net ihracat büyümeye negatif katkı verdi. Ancak, önümüzdeki çeyreklerde özellikle turizm sektöründeki güçlü ivmelenme ile birlikte net ihracatın da büyümeye pozitif katkı vermesini bekliyoruz. Böylelikle, ilk çeyrekte yakaladığımız başarılı büyüme performansımızı yıl genelinde de sürdüreceğimize inanıyoruz.

Büyüme rakamlarında bizleri sevindiren bir diğer gelişme ise yatırımlarda yaşanan %9,7’lik artış oldu. Ülkemiz üzerinde yaratılan bütün algı operasyonlarına rağmen gerek yerli gerekse de yabancı sermayenin Türkiye’ye güveninin ne kadar yüksek olduğunu yatırımlardaki artıştan görüyoruz. İnanıyoruz ki, hem yatırımlardaki artış hem de mal ve hizmet ihracatımızdaki yükseliş ile ülkemiz sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme performansını önümüzdeki dönemde de sürdürecek.”





İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN: 2017'NİN GÖZ KAMAŞTIRICI BÜYÜMESİ SANAYİNİN DESTEĞİYLE SÜRÜYOR

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Türkiye ekonomisinin 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 olan büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bahçıvan, şu açıklamada bulundu:

“İSO PMI öncü göstergeleri yılın ilk üç ayı ile ilgili bizlere bu olumlu büyüme rakamlarının işaretlerini vermişti. Bugün görüyoruz ki; sanayi sektöründen gelen yüzde 8,8 gibi güçlü destekle, Türkiye’nin 2017’de başlattığı göz kamaştırıcı büyüme devam ediyor.

Son büyüme verileri, sanayi sektörümüzün ekonomimizin temel direği olduğunu, her koşulda büyümeye en güçlü katkıyı sunmaya devam ettiğini ve büyümedeki tartışmasız yerini açıkça ortaya koymaktadır.

Ancak nisan ayından beri özellikle finansal piyasalarda başlayan istikrarsızlıkla birlikte, kur ve faizlerdeki gelişmeler tedirginlik yaratmaktadır. Bunun yanı sıra seçim arifesinde olmamız, özellikle sanayi kaynaklı büyümeyi yılın devamında da aynı ivme ile devam ettirebilmemiz için gerekli olan kaslarımızın, yeteri kadar güçlü olmadığını bize gösteriyor. Nitekim İSO PMI’ın yılın ikinci çeyreğini kapsayan aylarında arka arkaya gelen rakamlarda bunu gördük.

Sanayicinin bugüne kadarki yatırım kararlarında bir tereddüt olmadığı halde, bugün finansal istikrarda yaşanmakta olan dalgalanmanın seyri, bugünden itibaren bu kararların hangi yörüngeye oturacağında belirleyici olacaktır.

Ümit ederiz ki seçim sonrası alınması gereken temel önlemler bir an önce alınır ve içine girmekte olduğumuz finansal istikrarsızlık ortamına son verilerek Türkiye tekrar nitelikli ve sürdürülebilir büyüme ortamına kavuşacaktır.”