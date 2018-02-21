Bol proteinli, besleyici ıspanaklı frittata nasıl yapılır diyorsanız işte size yanıtı! İşte İtalyan omleti olarak da bilinen spanaklı frittata tarifi ve malzemeleri...

Ispanaklı frittata malzemeler

4 yumurta

250 gram süzme peynir

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı eski kaşar

300 gram ıspanak

1 adet kırmızı biber

10 adet cherry (kiraz) domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Tuz

Yarım tatlı kaşığı pul biber

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Bir tutam maydonoz

Ispanaklı frittata nasıl yapılır?

Fırınınızı 170 derecede önceden ısıtın. Büyükçe bir kasenin içerisine ilk yumurtaları daha sonra da baharatları ve yağı ekleyip çırpın. Daha sonra peynirleri, doğranmış kırmızı biberi ve ıspanağı ekleyip karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın kabına karışımı dökün ve üzerine ortadan ikiye kesilmiş domatesleri dizin. 35-40 dakika önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Arzu ederseniz üzerini maydonozla süsleyin. İtalyan omletiniz hazır! Afiyet olsun...

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