Yemeği yapılan sebzelerin tatlı olarak tüketilmesi Türk damak tadına pek uymasa da ıspanaklı kek bu inancın dışında kalır. Bildiğiniz ıspanak tadını unutun. Kek harcı ile buluşan ıspanak ile yeniden tanışın. İşte yaklaşık yarım saatinizi ayırarak hazırlayabileceğiniz ıspanaklı kek tarifi...

ISPANAKLI KEK KAÇ KALORİ?

Kekin içine ıspak girince kalorisi düşmez. Çünkü yağ ve şeker oranında azalma olmaz. Bir porsiyon ıspanaklı kek 310 kaloridir. Diyette iseniz yüksek kalori ornaı nedeniyle ince bir dilim yemelisiniz.

ISPANAKLI KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı püre haline getirilmiş ıspanak

3 su bardağı un

1 paket kabartmatozu

1 paket vanilya

Kreması için;

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Nasıl yapılır?

Ispanakları sirkeli suda güzelce temizleyin. Ardından ince ince doğrayıp yağda kavurun. Suyunu salınca rondo ile püre haline getirin. Derin birkapta şeker ile yumurtaları çırpın. Sıvı yağ, süt, un, vanilya ve kabarttma tozunu da ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak ıspanak püresini ekleyin ve karıştırın. Yeşil renkli bir kek harcı elde edeceksiniz. Yağladığınız kek kalıbına ya da borcuma bu harcı dökün. 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Kürdan ile kontrol ederek içinin piştiğinden elin olun. Pişen kekiniz soğurken toz krem şantiyi süt ile çırpın. Kekinizin üzerine krem şantiyi düz şekilde yayın. Dilerseniz kekinizi pasta gibi bölüp kremayı kekin içine de koyabilirsiniz. Ispanaklı kekinizi soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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