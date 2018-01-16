Ispanaklı lazanya malzemeleri
8 adet lazanya yaprağı
Su
Ispanaklı lazanya iç harcı için malzemeler
Yarım kilo ıspanak
2 adet orta boy soğan
Ayçiçek yağı
2 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
10-15 adet kültür mantarı
Tuz
Karabiber
Pul biber
Beşamel için malzemeler
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı süt
Tuz
Karabiber
Ispanaklı lazanya nasıl yapılır?
Soğanları jülyen doğrayın. Mantarları ince doğrayın. Bir tavada ayçiçek yağını ısıtın. Önce soğanları ardından mantarları ekleyip, soteleyin. Ardından ıspanakları ince doğrayıp, tavaya ilave edin. Ispanaklar yumuşadıktan sonra tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırıp, hafif soğumaya bırakın.
Beşamel sos nasıl yapılır?
Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Unu ilave edip, kavurun. Kavrulan una, sütü ilave edip iyice karıştırın. Tuz, karabiber ve muskatla tatlandırın. Hafif akışkan bir kıvam olacak şekilde beşamel elde edin.
Bir tencereye su ve tuz koyup, kaynamaya bırakın. Kaynayan suda lazanya yapraklarını ortalama 1 dakika haşlayıp kenara alın.
Fırın tepsisine beşamelden 2 yemek kaşığı gezdirin. Üzerine lazanya yerleştirin. Ardından 2 yemek kaşığı beşamel, beyaz peynir ve hazırladığınız iç harçtan ilave edin. Tekrar lazanya yapraklarından koyup, beşamel ve iç harçtan koyun. Bütün malzemeler bitinceye kadar bu işlemi devam ettirin. En son koyduğunuz lazanya yaprağının üzerine beşamel ilave edin. Ardından rende kaşar peyniri serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. ıspanaklı lazanyanız hazır! Afiyet olsun...
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