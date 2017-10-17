İspanya Anayasa Mahkemesi referandum yasasını hükümsüz ilan etti!

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya parlamentosunun 6 Eylül'de çıkardığı ve bağımsızlık referandumu yapılmasına olanak sağlayan yasayı iptal etti.

Yasa daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmış ancak Katalonya Özerk Yönetimi buna rağmen bağımsızlık referandumunu düzenlemişti.