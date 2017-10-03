İspanya antremanında 'Pique Dışarı' tezahuratı yapıldı

Getty Images Antremanı izlemeye gelen bir taraftar "Pique Dışarı" pankartı kaldırıyor.

Katalonya'nın bağımsızlık referamdumu oylaması sırasında yaşanan olaylara tepki veren Barcelona doğumlu futbolcu Gerard Pique, İspanya Milli Takımı ile çıktığı antreman sırasında taraftarlar tarafından yuhalandı.

Dünya Kupası eleme grubu karşılaşması için başkent Madrid'in dışında kampa giren İspanya Milli Takımı'nın çalışması Pique'nin protesto edilmesi nedeniyle planlandığından erken sonlandı. İspanya, Cuma günü Arnavutluk ile karşılaşacak.

İspanyol taraftarların Pique'ye küfürlü tezahuratta bulunduğu ve "milli takımı bırak" diye bağırdığı bildirildi.

30 yaşındaki futbolcu, Barcelona'nın Las Palmas ile oynadığı karşılaşma sonrası "eğer sorun olarak görülüyorsa milli takımı bırakabileceğini" açıklamıştı.

Pique, Pazar günü gerçekleştirilen referandum devam ederken de sosyal medya hesabı üzerinde Katalanlara destek veren paylaşımlarda bulundu.

'Barcelona greve destek verecek'

Las Palmas karşısında seyircisiz çıkma kararı alan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu gelen eleştiriler karşısında bu kararı savundu.

Bartomeu, Barcelona yönetiminden iki kişinin istifasına neden olan kararla ilgili olarak, "Kapalı kapılar ardında oynama kararı aldım çünkü tamamen boş bir statta oynayarak yaşananların ne denli kabul edilemez olduğunu göstereceğimizi düşündük" dedi.

Barcelona'da referandum: 'Artık İspanya içinde yaşayamayacağımızı anladık'

Katalonya'daki bağımsızlık referandumuyla ilgili bilinmesi gerekenler

Barcelona futbol kulübü bağımsızlık tartışmalarının neresinde duruyor?

Bartomeu ayrıca kulübün Salı günü gerçekleşecek genel greve katılacağını ve tüm kulüp aktivitelerinin durdurulacağını açıkladı.

Kulübün bir dönem oyuncusu ve sonra teknik direktörü olan Pep Guardiola ise Katalan radyo kanalına yaptığı açıklamada, seyircisiz maça çıkma kararını eleştirdi.

İngiliz ligi takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, "Ben asla maça çıkmazdım. Eğer sonunda bu maçı oynamanız gerekiyorsa bunu seyirci önünde yapar ve sonuçlarına katlanırsınız" diye konuştu.

Katalonya referandumu: Bağımsızlığa destek verenlerin oranı %90,09

İspanya tehdit etti, Katalonya AB'den devreye girmesini istedi