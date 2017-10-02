İspanya asıl şimdi bölündü

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’in oyunu kullanacağı spor salonu da basıldı. 2 bin 315 sandığın yüzde 73’ünde oylamanın gerçekleştiğini savunan Puigdemont, olaylara ilişkin “Bu ayıp, İspanya hükümetinin alnında ilelebet kara bir leke olarak kalacak” dedi. Katalonya hükümet sözcüsü Jordi Turull da “Katalonya’da temel haklara yönelik şiddet, İsyanya’nın değil AB’nin sorunudur. Biz Katalanlar, AB vatandaşıyız” diye konuştu. Oy verme işlemi TSİ 22.00’de sona erdi. Sayım başladı. Katalanlar, sandıktan “Evet” çıkması durumunda 48 saat içinde bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı.

İspanya’da anayasa mahkemesinin yasadışı ilan etmesine, 20 bine yakın polisin de 1 haftadır uyguladığı tedbirlere rağmen, dün 2 milyon 200 bin Katalan bağımsızlık oylaması için sandık başına gitti. İspanyol güvenlik güçleri, seçim merkezlerinin kapılarını kırarak sandıklara el koydu. Baskınlara ve yağmura rağmen seçim merkezlerinin önünde bekleyen Katalanları da cop, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalıştı. Olaylarda, 2’si ağır 761 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan birinin gözüne plastik mermi isabet ettiği, diğerinin müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

MADRİD: OYLAMA YAPILMADI

Madrid ise referandumun gerçekleşmediğini duyurdu. İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Sky News’a, polisin Katalonya’da referanduma izin vermediğini öne sürdü. Dastis, “Oylama olduğu yok. Seçim merkezi, oy pusulası kalmadı. Oylamayı doğrulayacak otorite de yok” ifadesini kullandı. İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria da “Yasadışı, demokrasi karşıtı, anayasaya aykırı bir girişimin gerçekleştirilmesinin hiçbir anlamı yok. Puigdemont’a demokrasi büyük geliyor. Asla demokrasiyi anlamadı” dedi.

Referandum girişimine Avrupa Birliği’nin sessiz kalışı ise dikkat çekti. Bu sessizlik, AB ülkelerinin kendi topraklarındaki ayrılıkçı girişimlerden duyduğu endişeye bağlanıyor. AB üyesi Fransa’da Bask ve Korsika, İtalya’da Kuzey Ligi, Belçika’da Flaman bölgesinde bağımsızlık talebinde bulunan gruplarvar. İngiltere ise İskoçya ve Kuzey İrlanda stresi yaşıyor.

FRANCO TARAFTARLARI MADRİD SOKAKLARINDA

İspanya ’nın başkenti Madrid, dün de Katalan bağımsızlık referandumu karşıtı eylemlere sahne oldu. Plaza Mayor’da toplananlar, “Yaşasın sivil muhafızlar”, “Yaşasın ulusal polis”, “Birleşik İspanya’yı hiçbir kuvvet yenemez” sloganları attı. Faşist lider Franco’ya atfedillen marşı söyleyerek Nazi selamı veren radikal taraftarlar olduğu da görüldü.

KATALAN POLİSİNE SORUŞTURMA

Ayrılıkçı Katalanlar, referandumun gerçekleşmesi için her türlü yolu denedi. Polis 10 milyon seçim pusulasına el koyunca, internet üzerinden indirilen pusulalar evlerde basıldı. Baskınlardan kaçırılan sandıklar, başka okullar ve kamu binalarına götürüldü. Yeni seçim merkezleri, sosyal medyada seçmenlere duyuruldu. İspanyol güvenlik güçleri ile Katalan polis teşkilatı Mosses’ın memurları arasında gerginlik yaşandı. Mosses birlikleri, bazı seçim merkezlerine İspanyol güvenlik güçlerinin girişini engelledi ve oy kullanmak isteyenleri dağıtmayı reddetti. Merkezi idare, Katalan polisi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Polis, genç-yaşlı dinlemedi. Cop ve plastik mermiler, yaşlı ve çocukları da yaraladı

‘İSPANYA’YI RAJOY BÖLDÜ’

Katalonya ’da yaşananlara, bazı İspanyol politikacılar tepki gösterdi. Ülkenin üçüncü partisi konumundaki solcu Podemos’un lideri Pablo Iglesias, “İspanya’yı bölen bir şey varsa (Başbakan Mariano Rajoy’un) Halk Partisi (PP) ve onu mecliste destekleyen partilerdir” dedi.