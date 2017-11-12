İspanya Başbakanı protesto edildiği Barcelona'da: 'Ayrılıkçı kargaşaya son vereceğiz'

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 21 Aralık'ta Katalonya'da düzenlenmesi planlanan seçimlerin öncesinde Barcelona'da yaptığı ilk mitingde, Katalanların bağımsızlık ilanına karşı çıkan 'sessiz çoğunluğun' oyunu istedi.
Barcelona'da lideri olduğu Halk Partisi'nin destekçilerine seslenen Mariano Rajoy, Ekim ayında tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya'nın yarattığı "ayrılıkçı kargaşaya" da son vereceğini söyledi.
Mariano Rajoy'un mitingi, Barcelona'da yaklaşık 750 bin kişinin katılarak tutuklu Katalan liderlerin bırakılmasını talep ettiği protestolardan bir gün sonra geldi.
İspanya, Katalonya hükümetinin 27 Ekim'de gerçekleştirdiği referandum sonrası tek taraflığı bağımsızlık ilanını tanımıyor.
Katalan hükümeti, 1 Ekim'de yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 43'ünün sandığa gittiğini ve bunların yüzde 90'ının bağımsızlık yönünde oy kullandığını açıklayarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, Katalonya'nın bölgesel meclisini lağveden İspanya Başbakanı Rajoy, yeni seçim yapılmasını kararlaştırmıştı
Pazar günü Rajoy, önümüzdeki ay yapılması beklenen erken bölgesel seçimler için kampanyasına başladı.
Miting alanındaki "sessiz çoğunluktan" seslerini sandıkta "oya dönüştürmelerini" isteyen Rajoy, sözlerine şöyle devam etti:
"Katalonya'yı bu ayrılıkçı karışıklıktan kurtarmalıyız. Demokrasi ile, herkes için, Katalonya'yı geri istemeliyiz."
Rajoy ayrıca, İspanya'nın gelecek yılki ekonomik büyümesini yüzde 3'ün üstüne çıkarmak için bu adımın gerekli olduğunu ifade etti.
Katalonya'nın görevden alınan Başkanı Carles Puigdemont, hakkında arama kararı çıkarılan eski milletvekillerinden bazılarıyla beraber Belçika'da.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Puigdemont ve dört eski milletvekili Belçika polisine teslim oldu.
Carles Puigdemont ve bazı eski milletvekilleri, "isyan", "ayrılıkçılık" ve "yasaklanan bağımsızlık referandumu için kamu kaynaklarının usülsüz kullanımı" ile suçlanıyor.
Sekiz Katalan vekil ise tutuklu yargılanıyor.
Cumartesi günü Barcelona'da toplanan protestocuların talebi, bu kişilerin serbest bırakılmasıydı.
Protestocular "Puigdemont başkanlığa!" yazan ve tutuklu liderlerin resimlerinin bulunduğu pankartları taşıdı. Kalabalıklar, "Biz bir Cumhuriyetiz" yazılı bir pankartın arkasında yürüdü.
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