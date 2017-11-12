İspanya Başbakanı Rajoy'dan şirketlere çağrı: Katalonya'ya dönün!

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya parlamentosunun bağımsızlık ilanı sonrası yönetimin Madrid'in eline geçmesinin ardından ilk kez bölgeyi gitti.
Bağımsızlık ilanı sonraso bölgedeki merkez ve şubelerini taşıyan şirketlere seslenen Rajoy, Katalonya'da iş yapmış ve yapmakta olan tüm şirketlere seslenerek, "bölgeden ayrılmayın" mesajı verdi.
Madrid'in Anayasa'nın 155. maddesini yürürlüğe sokarak Katalonya'nın kontrolünü almasından bu yana bölgeye ilk kez giden İspanya Başbakanı Rajoıy'un bölgeye gelecek ay bölgede yapılması planlanan seçimlerde partisi Halk Partisi'nin (PP) kampanyası kapsamında gittiği açıklandı.
Bölgeden bağımsızlık ilanı sonrası yaklaşık 2400 iş yerinin ayrıldığı ifade edilirken Başbakan Rajoy'un 21 Aralıktaki seçimler sonrası bölgede ekonomik daralma yaşanmaması için tedbirler planladığı üzerinde duruluyor.
Katalonya'nın referandum sonrası 27 Ekim'de bağımsızlık ilan etmesi İspanya ve Katalonya arasında iplerin kopmasına neden olmuştu. İspanya Başbakanı Rajoy, Katalan özerk yönetimini feshetmiş ve bölgenin yönetimini merkeze bağlamıştı.
Rajoy, 21 Aralık'ta da yeni seçim düzenlenmesi kararı almıştı. Katalan yetkililer yapılan anketlerde, bağımsızlık kampanyalarının yüzde 92 oranından önce olduğunu savunmuştu.
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