Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi için İspanya'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Arjantinli yıldızının evinin üzerinden uçak geçmesi yasak!

İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling şirketinin başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu dile getirdi.

Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi’nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken, "Bu dünyanın başka hiçbir yerinde yok" diye konuştu. (NTV Spor)