İspanya'da gerilim tırmanıyor: Katalanlar geceyi sokakta geçirdi

Çarşamba günü İspanyol polisinin Katalan hükümet binalarına yaptığı baskınla Ekonomi Bakan Yardımcısı Jose Maria Jove dahil olmak üzere 12 kişiyi gözaltına almasının ardından Barselona'da başlayan protestolar devam ediyor.

Binlerce protestocu, gözaltına alınan Katalan hükümet üyelerinin serbest bırakılması için Barselona'da bulunan İspanyol mahkemesinin önünde sabaha kadar nöbet tuttu. Bağımsızlık yanlısı pankartlar taşıyan grup, 'Demokrasi' sloganları attı.

Katalonya özerk yönetiminin lider Carles Puigdemont bir video mesaj yayınlayarak tartışmalı bağımsızlık referandumunun tüm yasal engellere ve polis operasyonlarına karşın 1 Ekim'de yapılacağını söyledi. Puigdemont mesajında, "Bunlar kolay günler değil ama şüphesiz ki güçlü hissediyoruz. İspanya, otoriterliği arttıkça moral gücü düşen bir rejim gibi hareket ederken, Katalanlar giderek artan bir şekilde en büyük değerleri tarafından destekleniyor: Halk." ifadelerini kullandı.





"MOTTOMUZ; KORKMUYORUZ"

Protestocular arasında da Puigdemont'un düşüncelerine benzer bir hava hakim. AP'ye konuşan 21 yaşındaki öğrenci Malena Palau, "Mottomuz; korkumuyoruz. Oy kullanmak istiyoruz çünkü neye oy verdiğimizden bağımsız olarak bu hakka sahibiz" şeklinde konuştu.

62 yaşındaki emekli Enric Farro ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "Demokrasi için bir geri adım. Bu yıllar önce olacak türden bir şey. Şu anda olmaması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık yanlılarının birçoğu geceyi sokakta geçirdi ve mahkeme önüne çadırlar kurarak burada konakladı.









JANDARMA ARAÇLARINA SALDIRI

Yer yer tansiyonun yükseldiği Barselona sokaklarında, İspanyol jandarmasına ait bazı araçlar da bağımsızlık yanlısı eylemciler tarafından kullanılamaz hale getirildi. İspanyol jandarmasıyla protestocuların arasına zaman zaman Katalan yerel polisinin girdiği bildirildi.

'Guardia Civil' adı verilen İspanyol jandarması, İspanya İçişleri ve Savunma Bakanlıkları'na bağlı olarak görev yapıyor. İspanya'yı uzun süre demir yumrukla yöneten General Franco döneminin sembollerinden biri olan jandarmalar ülkedeki azınlıklar tarafından tarihsel çağrışımları nedeniyle hoş karşılanmıyor. Ancak İspanya'da bulunan özerk bölgelerinin her birinin kendine ait polis gücü bulunuyor.

KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU İÇİN ÇALIŞANLARA PARA CEZASI!

İSPANYA BAŞBAKANI RAJOY'DAN UYARI

Madrid yönetimi ise Katalan yetkilileri 'yasadışı' ilan edilen referandumdan vazgeçmeye çağırıyor. Referandumu engellemek yönündeki çabaları ana muhalefetten de destek alan Rajoy, referandumdan vazgeçilmemesi durumunda Katalan liderlerin büyük bir zararla karşılacağı yönünde uyarılarda bulundu.

Hükümet sözcüsü Inigo Mendez Vigo ise yaptığı açıklamada, "Sadece bu gösterilere katılanları görüyorsunuz, katılmayanları değil. Katılmayanlar daha fazlalar ve evde oturuyorlar. Çünkü olanlar hoşlarına gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yüzlerce ulusal polis gücü ve jandarmanın Barselona'ya sevk edildiği ve İspanyol hükümeti tarafından kiralanan, limanda demirlemiş iki vapura yerleştirildikleri belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Katalonya parlamentosu, 1 Ekim'de bağımszılık referandumu yapılması yönünde karar almış ancak merkezi yönetim referandumu yasadışı ilan etmişti.

İspanya Anayasa Mahkemesi de referandumun anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve referandum çalışmalarını yasaklamıştı. Çarşamba günü İspanyol jandarması, Katalan hükümet binalarına düzenlediği baskında 12 hükümet üyesini gözaltına almıştı.