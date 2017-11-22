İspanya'da göçmenleri cezaevine yerleştirdiler!

İspanya İçişleri Bakanlığı, yasa dışı olarak ülkeye giren ve ülkelerine iadeleri için yasal sürecin başlatıldığı göçmenlerin Malaga'nın Archidona ilçesindeki cezaevine konulmasının "yasal şartlara uygun olarak alınan bir karar" olduğunu savundu.

Cezaevinin geçen ocak ayında açıldığını ve göçmenlerin geçici olarak buraya yerleştirildiğini söyleyen Bakanlık kaynakları, tüm sağlık şartlarının karşılandığını ve göçmenlere gerekli barınma, yiyecek ihtiyaçlarının verildiğini duyurdu.

İspanya'daki siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları (STK) ise İçişleri Bakanlığının kararına tepki gösterdi. Yaklaşık 30 STK, göçmenlerin cezaevine konulmasına karşı çıkarak şikayetlerini Endülüs özerk bölgesi ombudsmanına iletti.

Ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve radikal sol görüşlü Podemos partileri de göçmenlerin cezaevine yerleştirilmelerinin "yasa dışı olduğunu, hemen buradan çıkartılmaları gerektiğini" savunan açıklamalar yaptı.

İspanya'nın güney kıyılarına son 5 günde yasa dışı yollardan 700'e yakın göçmen geldi.

Kapak: El Mundo