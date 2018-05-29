İspanya'da Rajoy hükümeti güven oylamasına gidiyor!

İspanya Parlamentosu, merkez sağdaki Halk Partisi'nin (PP) bazı üyelerinin yolsuzluk davasında ceza alması sonucu hakkında gensoru önergesi verilen Başbakan Mariano Rajoy için Cuma günü güven oylamasına gidecek.

Parlamento, Rajoy için güven oylaması görüşmelerinin 31 Mayıs'ta, oylamanın ise 1 Haziran'da yapılması kararı aldı.

İspanya'da iktidar partisinin bazı üyelerinin yolsuzluk davasında ceza alması sonrasında muhalefette bulunan Sosyalist İşçi Partisi, Başbakan Mariano Rajoy'un hükümeti hakkında gensoru önergesi vermişti. Sosyalist İşçi Partisi, Rajoy hükümeti hakkındaki gensoruyu İspanya Parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ne sunmuştu.

Muhalefet partisi tarafından verilen gensoruyu sert bir şekilde eleştiren Rajoy, muhalefet lideri Pedro Sanchez'in ne pahasına olursa olsun güç kazanmayı hedeflediğini ve gensoru önergesinin İspanya'nın ekonomik iyileşmesine ve istikrarına darbe vuracağını söylemişti.

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