İspanya'da rutin tatbikatı askeri müdahale sandılar

Sosyal medyada Vielha sınır kapısında askerlerin göründüğü bir fotoğraf paylaşılarak Madrid yönetiminin askeri müdahaleye hazırlandığına yönelik yorumlar yapıldı. Ancak daha sonra askerlerin yılda iki kez yapılan rutin tatbikat için bölgede bulundukları iddia edildi.

Madrid yönetimi referanduma sert bir şekilde karşı çıkarken dün savcılığın, Katalonya'da görev yapan 700 belediye başkanı hakkında bağımsızlık referandumuyla ilgili cezai soruşturma başlatmasıyla gerilim arttı.

Sınırın sıfır noktasında bulunan askerlerin Katalonya yönetimine bir gözdağı olarak yerleştirildiği haberi yayılırken, İspanyol basınına konuşan yetkililer "tatbikatın planlı ve tamamen normal" olduğunu bildirdi.

Daha önce referandumla ilgili açıklamada bulunan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un, "Bu referandumu önlemek için hiçbir seçeneği dışarıda bırakmadan elimden gelen her şeyi yapacağım." demiş, Madrid yönetimi "askeri müdahale de seçenekler arasında" mesajıyla Katalonya'ya gözdağı vermişti.

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