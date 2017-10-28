İspanya'dan ilk adım: Katalonya artık ondan sorulacak

Katalan parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından, Katalonya'nın özerkliğini askıya alan ve bölgeyi doğrudan yönetme kararı alan İspanya konuyla ilgili ilk adımlarını attı.

İspanyol hükümetinden yapılan resmi açıklamada Katalonya Başkanı Puigdemont dahil tüm liderlerin görevden alındığı ve bölgenin sorumluluğunun Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria'ya verildiği belirtildi.

Katalan hükümetinin yanı sıra Katalan polisinin üst düzey müdürleri de Madrid hükümeti tarafından görevden alındı. Görevden alınanlar arasında emniyet müdürü Josep Lluis Trapero da bulunuyor. Trapero, referandum sırasında yaşanan olaylarda Katalan polisinin etkisiz kalmasında dolayı hakkında soruşturma yürütülen isimlerden biriydi.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, Katalan polis teşkilatı tüm polislerden krizde tarafsız kalmalarını istedi.

Cuma günü İspanua Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan parlamentosunun feshedildiğini açıklamış ve erken seçim tarihini 21 Aralık olarak duyurmuştu.

Ülke genelinde gece boyu bağımsızlık karşıtı ve bağımsızlık yanlısı gösteriler düzenlendi. İspanya'nın bugün daha büyük gösterilere sahne olması bekleniyor. Bunlardan biri de Madrid'de düzenlenecek "İspanya'nın birliği ve anayasa için" isimli gösteri olacak.

Görevden alınan Carles Puigdemont, destekçilerine 'hızlanmayı sürdürme' çağrısı yaptı. İspanyol savcılar ise önümüzdeki hafta Puigdemont hakkında 'isyan' suçlamasıyla soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. Ayrılıkçılar, bundan sonra İspanyol yargısına karşı sorumlu olmadıklarını belirtiyor.

Ancak AB, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan gelen destek İspanyol hükümetinin elini güçlendiriyor.