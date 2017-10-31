İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya'da merkezi hükümetten ayrılmak isteyen milletvekilleri hakkında isyan davası açma kararı aldığını açıkladı.

İspanya Başsavcısı Jose Manuel Maza, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer yetkililer hakkında "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılması için başvuruda bulunmuştu.

Başsavcı Maza, basına yaptığı açıklamada, görevlerinden alınan Puigdemont ve hükümet üyeleriyle ilgili başvurunun Madrid'deki Ulusal Mahkemeye, fiilen görevlerine devam eden Katalonya Parlamento Başkanı Carmen Forcadell ile Divan Kurulu üyeleri hakkındaki başvurunun da Yüksek Mahkemeye yapıldığını belirtmişti.