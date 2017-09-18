İspanya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin tüm uyarılara rağmen nükleer silah denemelerine devam etmesini gerekçe göstererek İspanya Büyükelçisi'nin ay sonuna kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

Bugün, Kuzey Kore Büyükelçisi İspanya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı ve kendisinin 'persona non grata' (istenmeyen kişi) ilan edildiği söylendi. Çalışmayı bırakması ve 30 Eylül'den önce ülkeyi terk etmesi istendi.





