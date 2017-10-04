İspanya Ekonomi Bakanı'ndan mudilere: Korkmayın

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, bölgede giderek artan kriz nedeniyle Katalan bankalarında paraları olan mudilerin korkmasına gerek olmadığını söyledi.

Guindos, "Katalan bankaları güçlü İspanya ve Avrupa bankalarıdır, müşterilerin korkacak hiçbir şeyi yok" ifadesini kullandı.

Katalonya referandum

İspanya Ekonomi Bakanı

İspanya Ekonomi Bakanı Luis De Guindos