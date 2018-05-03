İspanya: ETA'nın suçları cezasız kalmayacak

- iStock ETA militanları

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, kendini fesheden ayrılıkçı ETA örgütünün işlediği suçların cezasız kalmayacağını söyledi.

BBC'nin ele geçirdiği yazılı açıklama ve ses kayıtları, Bask bölgesinin bağımsızlığı için 40 yıl silahlı mücadele yürüten ETA'nın kendisini feshettiğini ortaya koyuyor.

Örgütün açıklamasında, "ETA bütün yapılarını tamamen feshetti. ETA bütün siyasi faaliyetlerine son verdi. Bundan sonra siyasi tutum almayacak, girişimleri desteklemeyecek ya da diğer aktörlerle ortaklık kurmayacak" deniyor.

- Getty Images İspanya Başbakanı Mariano Rajoy

İspanya Başbakanı Rajoy'un açıklamasında ise, "ETA ne yaparsa yapsın, işlediği suçlar için cezasızlığa yer yok. ETA yok oluşunu ilan ediyor olabilir, ama işlediği suçlar veya bunların izini sürüp, cezalandırma çabaları yok olmuyor" dedi.

Rajoy, "Onlara borcumuz yok ve onlara teşekkür edecek bir nedenimiz de yok" dedi.

ETA'nın açıklamasında, bundan sonra Bask halkının hedefinin çatışmaların yol açtığı sorunların üstesinden gelmeye yönelik bir süreç başlatmak olduğu ifade edildi. Çatışmaların siyasi ve tarihi nedenlerinin de ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada bağımsız bir Bask devleti kurulmasının için çabaların süreceği de vurgulandı.

İspanya'nın kuzeyindeki yedi bölge ile Fransa'nın güneybatısında bağımsız bir Bask ülkesi için silahlı mücadele yürüten örgüt, 2010 yılı Eylül ayında silahlı eylemlerine son verdiğini bildirmiş ve 2011'de daimi ateşkes ilan etmişti.

Örgüt, geçen yıl silah bırakırken , geçen ay da çatışmalarda hayatını kaybeden siviller için özür dilemişti.

ETA, 1968-2010 yılları arasındaki silahlı mücadelesi boyunca yaptığı eylemlerle 800 insanın ölümüne yol açmış ve binlercesini yaralamıştı.

ETA kendisini feshetmeden önce hayatını kaybedenler için özür diledi

Uluslararası Temas Grubu: ETA kendini 'feshediyor'

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