İspanya: Katalan lider 'eğer hapiste olmazsa' seçimlere katılabilir!

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, 21 Aralık'ta yapılması planlanan bölgesel seçimle ilgili, "Devrik Katalan lider eğer hapiste olmazsa seçimlerde yarışabilir." dedi.

İspanya hükümeti, görevden aldığı Katalonya lideri Carles Puigdemont'un bölgesel seçimlerde yarışabileceğini açıklamış, Reuters'a konuşan Hükümet Sözcüsü de Vigo, "Puigdemont bu seçimlere katılırsa demokratik muhalefetini ortaya koyabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bağımsızlık referandumu sonrası toplanan Katalonya Parlamentosu Cuma günü 10'a karşı 70 oyla özerk bölgenin bağımsızlığını ilan etmiş, İspanya Senatosu ise bu karardan kısa süre sonra Katalonya'nın Madrid hükümeti tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeyi onaylamıştı.