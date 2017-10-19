İspanya, Katalonya'nın özerkliğini kaldırmaya hazırlanıyor

- AFP

İspanya hükümetinin Katalonya Özerk Bölgesi'ne bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklaması için verdiği süre bu sabah yerel saat ile 10:00'da doldu.

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a hitaben yazdığı mektubunda, parlamentolarının 10 Ekim'de bağımsızlık ilan etmediğini belirtti.

Ancak Puigdemont, İspanya hükümetinin diyaloga yanaşmaması ve anayasanın 155'inci maddesini uygulaması halinde Katalonya Parlamentosu'nda bağımsızlık oylamasının yapılacağını söyledi.

Bunun üzerine Rajoy'un ofisinden yapılan açıklamada, İspanya hükümetinin Cumartesi günü, bölgenin özerklik statüsünü kaldıran anayasanın 155'inci maddesinin uygulanması için toplanacağı duyuruldu.

- EPA Carles Puigdemont

Gösteriler devam ediyor

Katalonya'da 1 Ekim Pazar günü İspanya'nın "yasa dışı" ilan ettiği bağımsızlık referandumu düzenlenmiş, ülkedeki siyasi kriz derinleşmişti.

Referandum sırasında İspanya polisinin oy merkezlerine yaptığı müdahale görüntüleri tepki toplamıştı.

- AFP Barcelona'da gösteriler sürüyor.

Son olarak bu hafta Katalonya'nın bağımsızlığından yana olan iki sivil toplum örgütü lideri, Madrid'deki ulusal mahkemenin kararıyla gözaltına alındı.

Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez'in Pazartesi günü gözaltına alınmalarının ardından Barcelona'da hafta boyu gösteriler düzenlendi.

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